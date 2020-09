Free Mind Foundry Academy, al via i corsi d’alta formazione e master specializzanti per lavorare in Sicilia

Dopo il successo dei due Open Day consecutivi, Open Day Aziende del 20 luglio e Open Day Studenti del 21 luglio, Free Mind Foundry Academy è pronta per partire con il lancio dei primi corsi e master specializzanti più richiesti dal mercato del lavoro

L’Academy nasce all’interno di Free Mind Foundry, l’hub di Cooperazione internazionale per la ricerca tecnologica più avanzato del Mediterraneo, con sede ad Acireale, in provincia di Catania. La FMF Academy forma giovani eccellenze desiderose di costruire la propria carriera lavorativa nei settori digitale ed informatico. Una metodologia didattica innovativa, basata sulla sinergia tra tecnologia e sperimentazione, creatività, strategia e comunicazione integrata.



Gli studenti saranno, infatti, coinvolti all’interno di un ambiente lavorativo stimolante e di respiro internazionale, frequentando un’ampia varietà di corsi riconosciuti globalmente e certificati dai maggiori vendor quali Microsoft, CISCO, Fortinet, Amazon Web Services e Huawei. A partire da Ottobre, nelle aule tecnologiche dell’Academy si terranno i corsi in Game Development, Project Management, Software Development, Visual Communication, Amazon Web Services (AWS) Cloud Foundations, CCNA e Cybersecurity, con la possibilità di vincere borse di studio. I corsi, erogati da docenti, manager aziendali e professionisti italiani ed internazionali con esperienza diretta in diversi settori, favoriranno l’inserimento nel mondo del lavoro, offrendo percorsi di internship presso le aziende digitali operanti all’interno del Campus o i partner locali.



“Trovare il lavoro dei propri sogni in Sicilia è possibile se si investe sulla formazione. I nostri corsi di specializzazione e master sono rivolti a giovani laureati, professionisti, diplomandi e diplomati e sono finalizzati a formare le figure più richieste dal mercato. I partecipanti avranno la possibilità di entrare in contatto diretto con le aziende digitali del campus della Free Mind Foundry ed i nostri partners, per garantire il circolo virtuoso di formazione professionalizzante ed occupazione”, dichiara Simone Massaro, Fondatore e CEO di Free Mind Foundry.



“FMF Academy rappresenta una straordinaria opportunità per i giovani del nostro territorio.La disponibilità di percorsi formativi altamente qualificati si traduce in un forte richiamo per le aziende operanti nel settore dell’innovazione tecnologia e quindi straordinarie opportunità di placement per i nostri studenti. Da istruttore e coordinatore dell’ Accademia, posso affermare di aver trovato il luogo ideale per esercitare il mestiere più bello del mondo: la didattica!”, dichiara Andrea Virdi, Direttore FMF Academy.



Per informazioni sui corsi in avvio, modalità di iscrizione e richiesta borse di studio, è possibile visitare il sito web freemindfoundry.com, scrivere via whatsapp al 342 768 8003 o via e-mail all’indirizzo info@fmf.academy.