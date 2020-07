Freshly Cosmetics: il Beauty Brand che pone al centro le Persone e il Pianeta

Freshly Cosmetics People first, Planet first il brand che guarda oltre la cosmetica

Cosmesi sana, sostenibile e trasparente, capace di mostrare il meglio di ognuno. Valori, che si traducono in prodotti cosmetici: tutto questo, è Freshly Cosmetics.

Hyaluronic Energy Body Serum



Nato a Barcellona nel 2016, dalla passione per la cosmetica naturale e l’imprenditoria di Mireia, Joan e Miquel, tre giovani ingegneri chimici con la vision di fare le cose in maniera differente, Freshly Cosmetics è, oggi, un vero e proprio mondo, che propone, appunto, una cosmetica salutare, sostenibile e trasparente. All’avanguardia nel settore.



Inizialmente erano 3 prodotti, oggi, quattro anni e mezzo dopo, le referenze sono più di 40.



Dall’intenzione, e poi azione, visionaria di Mireia, Miquel e Joan, in poco tempo Freshly Cosmetics si è affermata nel mondo digital, prima, grazie ai canali social con cui comunica quotidianamente, e in quello fisico, poi, con il primo Freshly Store, aperto nel 2019 a Barcellona.



Forte di solidi valori quali l’attenzione per il pianeta in cui viviamo, la ricerca e la selezione di ingredienti naturali di altissima qualità, e la trasparenza con cui comunica, Freshly Cosmetics è un vero e proprio love brand: rispetto, dedizione e amore incondizionato per i prodotti, in primis, è ciò che contraddistingue la “Freshly Community”.



Ma, anche, la costante condivisione di un messaggio: un vero e proprio stile di vita, basato su scelte e decisioni che allineano il Brand e il Cliente e che contribuiscono a consolidare sempre di più l’identità di Freshly Cosmetics e del suo utente di riferimento.



“Le persone ci ispirano, e ci spingono ad agire” - Mireia, Miquel e Joan.



Specializzato in cosmesi naturale, Freshly Cosmetics utilizza ingredienti naturali che la pelle è in grado di riconosce ed integrare, affinché possa essere sana, naturale e dotata di bellezza propria. Evitando sostanze tossiche, parabeni, siliconi, paraffine o derivati del petrolio, che non lasciano lavorare la pelle e ne causano invecchiamento precoce, allergie e problemi endocrinologici.



Freshly Cosmetics seleziona, inoltre, ingredienti disintossicanti, antiossidanti che supportino la naturale dispesa dagli agenti esterni, proponendo una cosmesi detox.



“People first”

Tutti i prodotti Freshly Cosmetics sono healthy, vegan e sostenibili, con una presenza almeno al 99,0% di ingredienti naturali. Ogni referenza si differenza per funzionalità e per caratteristiche sensoriali, che rendono l’utilizzo dei prodotti Freshly una vera e propria experience, creata, prima di tutto, per prendersi cura del corpo e della mente di chi li utilizza.



Freshly Cosmetics si propone, con un dialogo continuo e puntuale, attraverso i canali social media e il sito web, come punto di riferimento per uno stile di vita caratterizzato da abitudini sane e rispettose dell’ambiente che ci circonda.



“Planet first”

Nell’ottica di rispettare al massimo il Pianeta che ci ospita, le scelte di Freshly Cosmetics si traducono, anche, in un packaging realizzato con materiali 100% riutilizzabili e riciclabili. Le box con cui vengono spediti gli ordini sono fatte di kraft riciclato e il packaging dei prodotti è realizzato in alluminio o vetro.



Proattivo e dinamico, sempre propositivo nell’offerta di nuove avventure che coinvolgono in prima persona l’utente, Freshly Cosmetics si impegna costantemente per mantenere attivo l’impegno con la sostenibilità.



Con il “Progetto Riforestazione” e l’organizzazione “We Forest”, dal 2016 ha piantato oltre 80.000 alberi, contribuendo ad assorbire l’anidride carbonica dall'atmosfera e fermare il surriscaldamento globale, nonché ripristinare l'ambiente e migliorare la vita dell'uomo.



Questo significa riuscire ad ottenere una terra più produttiva, redditizia e salubre; terreni più fertili per l'agricoltura; migliore habitat per lo sviluppo della biodiversità (flora e fauna); migliore qualità dell'acqua, grazie al meccanismo degli alberi di filtraggio, e dell'aria, grazie all’ossigeno prodotto durante la fotosintesi.



Ma, anche, aumento del lavoro. L'organizzazione “We Forest” collabora con le comunità locali di Tanzania, India, Brasile e Zambia e rafforza il ruolo delle donne, dando loro responsabilità imprenditoriali. Maggiori opportunità economiche e commerciali collegate alla difesa e alla cura delle risorse naturali.



Tutti i prodotti Freshly Cosmetics sono disponibili online su www.freshlycosmetics.com.