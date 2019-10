Il nuovo Bando POR FESR 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia, “Contributi per l’acquisizione di servizi per l’innovazione“, si rivolge a micro, piccole e medie imprese con sede legale o operativa attiva in Regione Friuli Venezia Giulia appartenenti alle sezioni Ateco da C a U.

Tipologie di investimenti ammessi al Bando per l’acquisizione di servizi per l’innovazione



I progetti ammessi prevedono l’acquisizione di uno o più servizi per l’innovazione elencati nel “Catalogo dei servizi per l’innovazione”, come ad esempio: studi di fattibilità di progetti di R&S, servizi per l’innovazione strategica e per l’innovazione organizzativa, servizi di audit, servizi di supporto all’innovazione strategica e di supporto alla proprietà intellettuale.

Gli investimenti ammissibili devono essere superiori a 5.000 € ed essere relativi a:

- spese per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;

- spese per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione.

Per essere considerate ammesse, le spese devono essere sostenute a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda. Il progetto deve essere concluso e rendicontato entro 12 mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell’incentivo.



Agevolazione Bando POR FESR Friuli Venezia Giulia



La misura della Regione Friuli Venezia Giulia stanzia un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ammissibile. L’importo massimo erogabile è pari a 20.000 €.



Scadenza Bando per l’acquisizione di Servizi per l’Innovazione



Lo sportello per la presentazione della domanda aprirà il 18 novembre 2019 e rimarrà aperto fino alle ore 16.30 del 18 dicembre 2019.