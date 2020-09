Friuli Venezia Giulia. La Nuova Cucina. Dal 3 settembre al 29 ottobre Cene-laboratorio organizzate da Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori

Volete sentire che sapore ha il futuro? Un assaggio si potrà avere dal 3 settembre al 29 ottobre con le Cene-laboratorio organizzate da Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori

Volete sentire che sapore ha il futuro? Un assaggio si potrà avere dal 3 settembre al 29 ottobre partecipando alle Cene-laboratorio organizzate nei 20 ristoranti del Consorzio Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori che – per lasciare un segno concreto dei suoi primi 20 anni di attività – ha elaborato un ambizioso e visionario progetto, La Nuova Cucina. Un progetto che durerà un anno, di cui le cene sono solo un punto di partenza, e che i 20 ristoratori del gruppo guidato da Walter Filiputti vogliono condividere con l’intera ristorazione regionale.



Le 20 Cene-laboratorio saranno firmate da due chef del consorzio e da uno 20 giovani chef, nuovi “amici” in cui il gruppo crede, che sono stati invitati a collaborare al progetto. Ognuno presenterà un piatto inedito cui ha lavorato confrontandosi coi colleghi. Le cene avranno un prezzo unico e accessibile, un investimento del gruppo FVG Via Sapori per far vivere l’alta cucina, in una nuova dimensione. L’innovazione coinvolgerà non solo la maniera di pensare il cibo, ma anche il come proporlo, in totale libertà creativa, con location inedite e modi insoliti e anticonvenzionali di gustarlo. I prodottialla base delle creazioni degli chef saranno quelli dei 21 artigiani del gusto e i vini abbinati sarannodelle 22 cantine che fanno parte del Consorzio, un gruppo coeso e creativo che- con i ristoranti- rappresenta al meglio l’eccellenza e l’unicità dell’enogastronomia del FVG. La sperimentazione sarà per tutta la filiera, e anche il pubblico sarà coinvolto. Ogni ristoratore, ogni chef, ogni vignaiolo e artigiano del gusto presenterà la sua novità.



“La Nuova Cucina è un ritorno all’alfabeto della cucina stessa, un modo per stringere un patto nuovo con il territorio di cui facciamo parte – spiega Walter Filiputti – Infatti si ripartirà dagli ingredienti del Friuli Venezia Giulia e non dalle ricette tradizionali. Si deve avere il coraggio di sperimentare in campi nuovi, dare vita a nuove suggestioni, ritrovando un equilibrio diverso con la natura e con l’ambiente, anche per un rinnovato modello di turismo sostenibile. Ripartire da 0 non significa buttare tutto il lavoro che fino a oggi è stato fatto, ma riorganizzare il sapere secondo nuove strutture. È importante avere memoria del nostro passato, ma non rimanerne ancorati. Il bisogno di liberarsi da schemi preconcetti per poter stupire e stupirci è un motore eccezionale.”



La prenotazione delle Cene-laboratorio è obbligatoria e va fatta direttamente ai ristoranti.



Tutte le informazioni su www.fvg-lanuovacucina.it



Il calendario



SETTEMBRE



03/09

Ilija – Golf club (Tarvisio)

che ospita gli chef dei ristoranti: Al Paradiso, Darsena

La Subida (Cormons)

che ospita gli chef dei ristoranti: Costantini, Al Torinese



10/09

Sale e Pepe (Stregna)

che ospita gli chef dei ristoranti: Al Ponte, Barcaneta

Ai Fiori (Trieste)

che ospita gli chef dei ristoranti: La Taverna, 1883 Restaurant & Rooms



17/09

All’Androna (Grado)

che ospita gli chef dei ristoranti: Mondschein, Da Valeria

La Torre (Spilimbergo)

che ospita gli chef dei ristoranti: Da Nando, Antica Ghiacceretta

Da Toni (Varmo)

che ospita gli chef dei ristoranti: La Primula, La Pigna



24/09

Vitello d’Oro (Udine)

che ospita gli chef dei ristoranti: Devetak, Altro Gusto

Al Gallo (Pordenone)

che ospita gli chef dei ristoranti: Carnia, La Tavernetta del Castello

Al Grop (Tavagnacco)

che ospita gli chef dei ristoranti: Campiello, Sal de Mar



OTTOBRE



01/10

Lokanda Devetak (Savogna d’Isonzo)

che ospita gli chef dei ristoranti: La Primula, Da Alvise

La Taverna (Colloredo di M. Albano)

che ospita gli chef dei ristoranti: Sale e Pepe, AB Osteria Contemporanea



08/10

Al Ponte (Gradisca d’Isonzo)

che ospita gli chef dei ristoranti: Vitello d’Oro, Il Piron dal Re

Mondschein (Sappada)

che ospita gli chef dei ristoranti: All’Androna, La Buteghe di Pierute



15/10

Da Nando (Mortegliano)

che ospita gli chef dei ristoranti: Ilija -Golf club, Pura Follia

Carnia (Venzone)

che ospita gli chef dei ristoranti: Al Grop, Alla Luna



22/10

Campiello (San Giovanni al Natisone)

che ospita gli chef dei ristoranti: Al Gallo, Hostaria La Tavernetta

La Torre (Spilimbergo)

che ospita gli chef dei ristoranti: Ai Fiori, San Michele



29/10

Costantini (Collalto di Tarcento)

che ospita gli chef dei ristoranti: Da Toni, Tre Merli

Al Paradiso (Paradiso di Pocenia)

che ospita gli chef dei ristoranti: La Subida, Enoteca di Buttrio