Fughe romantiche nei Luxury Bike Hotels di quattro regioni italiane, un poker di cuori… e la bici come jolly!

Resort esclusivi in Umbria, Toscana, Emilia Romagna e Veneto, per abbinare un soggiorno d’amore alla passione per la bicicletta, tra relax, benessere, sapori autentici, degustazioni di vini locali. E non soltanto per San Valentino…

Quattro regioni italiane iconiche del romanticismo classico, un poker di cuori per un vacanza à deux: dall’Umbria che ha dato i natali al San Valentino degli innamorati, al Veneto degli amanti più celebri del mondo, Giulietta e Romeo, dall’Emilia Romagna della passione di Paolo e Francesca resa immortale da Dante nella Divina Commedia, alla Toscana dove è nato l’amore del Sommo Poeta per Beatrice.

Ma San Valentino è soltanto una scusa per regalarsi un soggiorno romantico perché, di fatto, ogni momento dell’anno è adatto per una fuga in coppia, che può essere anche abbinata alla passione per le due ruote grazie alle proposte di Luxury Bike Hotels, la collezione che racchiude oltre 40 strutture ricettive d’alta gamma in Italia - tra cui castelli, dimore storiche, resort, ville, borghi - in grado di offrire servizi su misura per chi ama, in ogni stagione, esplorare i territori in sella a una bicicletta. E il tutto all’insegna del benessere, dei sapori regionali più autentici, del lusso e dell’eccellenza.

Di seguito le offerte più romantiche in regioni italiane ricche di fascino e tranquillità dove il jolly è la bicicletta: destinazioni chiave del cicloturismo italiano, con le strutture Luxury Bike Hotels che riservano alle coppie un’accoglienza personalizzata con servizi di prim’ordine.



IN UMBRIA



Altarocca Wine Resort, Località Rocca Ripesena (Orvieto - TR)



A due passi da Orvieto, il Luxury Bike Hotel Altarocca Wine Resort si trova sulle colline umbre al confine con la Toscana, circondato da venti ettari di vigneti e uliveti biologici che offrono frutti per prodotti sostenibili.

L’Altarocca è un concentrato di quiete ed eleganza. Strutturato come hotel diffuso - con romantiche suite e camere ubicate in quattro differenti ville - l’Altarocca dispone di una Wine Spa dove vivere esperienze di benessere e relax: dedicate a chi desidera farsi coccolare con charme sono le Private Spa, che propongono una selezionata scelta di trattamenti personalizzati e rituali di olio e vino terapia, da vivere in coppia in forma privata e sicura. A soddisfare i gusti dei palati più raffinati ci pensa il Ristorante Invinum Gusto Gourmet, con una proposta di tipicità del territorio e ricette tradizionali e con un’attenzione particolare ai prodotti a km 0 e da agricoltura biologica (come i vini e l’olio Altarocca). Il direttore e proprietario della struttura è un ciclista appassionato e, spesso, accompagna gli ospiti negli itinerari in bicicletta alla scoperta delle bellezze di Umbria, Lazio e Toscana.

♥ COCCOLE PER DUE è una proposta nata per San Valentino ma perfetta per ogni momento dell’anno: l’offerta include due pernottamenti in suite, trattamento di prima colazione, esperienza di coppia per rigenerare corpo e mente nella Private Spa Arcosesto con kit Spa, parcheggio gratuito, wi-fi. La quota a coppia è a partire da 450 euro.



Borgobrufa Spa Resort (Torgiano - PG)



Quiete, silenzio, benessere e lusso sono le parole chiave del Luxury Bike Hotels Borgobrufa Spa Resort, struttura 5 stelle immersa in un parco di 12 ettari sulla collina di Brufa, tra i rilievi di Torgiano, uno dei borghi umbri più famosi per la produzione del vino. Riservato unicamente a una clientela adulta (a partire dai 15 anni), Borgobrufa accoglie i suoi ospiti in camere o suite che vanno da 31 a 200 mq, alcune con giardino privato, idromassaggio, sauna e piscina interna privata riscaldata. Progettato da specialisti del wellness e dotato di strutture e attrezzature all’avanguardia, il Centro Benessere & Spa di Borgobrufa è il più grande dell’Umbria e offre piscina coperta interna e piscina esterna panoramica riscaldata con postazioni idromassaggio, vitarium, bagno turco, sauna della natura, fontana di ghiaccio, sauna panoramica, stanza dei cristalli di neve, lago salino, Stanze Relax (del camino, sensoriale, delle stelle e panoramica) e la palestra attrezzata. Ricca e articolata l’offerta di trattamenti innovativi e personalizzati per il benessere del corpo e la rigenerazione della mente, con l’uso di prodotti naturali.

Il ristorante I 4 Sensi propone una cucina legata ai prodotti del territorio usati nelle ricette della tradizione umbra e mediterranea. Pane, pasta e dolci sono fatti in casa e i vini prodotti dall’azienda agraria di proprietà vanno da arricchire la ricercata offerta dell’enoteca che conta oltre 100 etichette dei migliori vini regionali, nazionali ed esteri. Ambiente intimo, raccolto ed elegante per il Ristorante Gourmet Elementi Fine Dining che propone, invece, una raffinata mise en place minimalista e poetica.

Per gli amanti della bicicletta Borgobrufa è punto di partenza ideale per visitare le antiche mura di Spello e Perugia, la magnificenza di Assisi, il fascino folcloristico di Gubbio e i riverberi dorati del Lago Trasimeno.

♥ L’offerta ESPERIENZA DA ASSAPORARE propone alla coppia un sapiente connubio tra momenti di benessere nella Spa ed eccellenti sapori del ristorante d’alta cucina “Elementi-Fine Dining”. Include: 2 notti in camera matrimoniale Garden, benvenuto con bollicine, frutti rossi e cioccolatini, prima colazione a buffet, due cene di cui una esperienziale con menu degustazione, accesso alla Spa e ai suoi percorsi, rituale di coppia di 70 minuti in Private Spa (con massaggio gambe alle more, massaggio schiena all’olio Gocce del Borgo, degustazione ‘Sapori Umbri’), Sky Sport, wi-fi. Quota individuale a partire da 299 euro.



Park Hotel ai Cappuccini (Gubbio - PG)



Immerso in un territorio ricco di percorsi in bicicletta su strade panoramiche e a basso traffico, il Luxury Bike Hotel Park Hotel Ai Cappuccini di Gubbio è ricavato dalla sapiente ristrutturazione di un ex convento del 1640, dove antichi ambienti e nuovi comfort convivono armoniosamente. Un’elegante atmosfera e un servizio impeccabile rendono esclusive tutte le esperienze che la struttura mette a disposizione degli ospiti: dalle proposte eno-gastronomiche di altissima qualità del Nicolao Restaurant, con le specialità locali tra cui spiccano i piatti a base di tartufo, alle degustazioni di vini, champagne ed eccellenze del territorio nell’Enoteca La Cisterna, fino ai momenti benessere nella Cappuccini Wellness & Spa, tra piscine, centro estetico, attrezzature per il fitness, terrazza giardino e, fiore all’occhiello, il centro di fitoterapia di Marc Messeguè, unico in Italia.

♥ Il pacchetto FUGA ROMANTICA prevede 2 notti con prima colazione a buffet, aperitivo, una cena presso il ristorante gourmet, una cena in un ristorante tipico nel centro storico di Gubbio, ingresso alla Spa e percorsi benessere, ingresso alle piscine emozionali e alla palestra, trattamento VIP in camera, late check-out, wi-fi e parcheggio. La quota a coppia è a partire da 546 euro in base alla tipologia di camera.



IN TOSCANA



Adler Spa Resort Thermae Bagno Vignoni (S. Quirico d’Orcia - SI)



Situato a Bagno Vignoni, frazione di San Quirico d’Orcia in provincia di Siena, il Luxury Bike Hotel Adler Spa Resort Thermae è una lussuosa oasi di benessere nel cuore della Toscana, ideale per abbinare escursioni in bicicletta alla scoperta del territorio (anche prendendo parte ai bike-tour guidati gratuiti proposti dalla struttura) a momenti di puro relax e rigenerazione nel centro benessere, dove godere dei benefici delle acque termali nelle piscine e nel parco e lasciarsi coccolare dall’ampia gamma di trattamenti proposti da un’esperta équipe secondo programmi personalizzati. Nella vicina cantina di proprietà dell’azienda, a soli due passi dalle vigne, si può inoltre prendere parte a esclusive degustazioni di vino e olio.

A disposizione degli ospiti il noleggio gratuito di MTB ed e-bike e il ristorante panoramico che propone piatti gourmet preparati con ingredienti di qualità e a km 0.

♥ La proposta CALDE TERME SAN VALENTINO regala un’esperienza romantica e di benessere per due. Include: 4 notti in camera doppia superior, trattamento di prima colazione o mezza pensione, accesso al mondo wellness nella Spa con Grotta Salina e trattamento Aromatic Facial Crystal, accesso alla palestra e alle lezioni in programma, brindisi di coppia con bollicine, possibilità di partecipare ai bike tour proposti, parcheggio coperto. Quota individuale a partire da 863 euro.



IN EMILIA ROMAGNA



Palazzo di Varignana Resort & Spa (Castel San Pietro Terme - BO)



Tradizione, territorio, esperienza e salute sono le parole chiave che contraddistinguono un soggiorno al Luxury Bike Hotel Palazzo di Varignana Resort & Spa, elegante villa del ‘700 adagiata sui colli bolognesi a Castel San Pietro Terme. Circondata da un grande parco con giardini ornamentali, la struttura accoglie gli ospiti in 134 camere e suite curate in ogni particolare e nelle lussuose ville, mentre speciali programmi di remise en forme e di rigenerazione, per un perfetto equilibrio tra corpo-mente-psiche, sono proposti dalla Versana Spa Health & Wellness di 3700 mq.

Le colline circostanti con borghi tutti da scoprire sono meta ideale per gite ed escursioni in bicicletta, proposte anche dalla struttura con possibilità di essere accompagnati da una guida cicloturistica.

Eccellenza di Palazzo di Varignana sono i 250 ettari di fondi agricoli dove, dal 2015, è stata reintrodotta la produzione di una preziosa varietà di olio extravergine (nota fino al ‘700), a cui si affiancano vigneti, frutteti, erbe aromatiche e altre coltivazioni autoctone. Oltre a rappresentare la base della cucina proposta nei ristoranti del resort, queste produzioni sono gli ingredienti base di una linea di prodotti a marchio Palazzo di Varignana.

♥ È dedicata proprio all’olio extravergine l’offerta speciale GOCCE D’ORO VERDE che include un pernottamento in camera doppia, prima colazione, ingresso di 3 ore al percorso tradizionale Varsana Spa, cena di quattro portate all’Aurevo Pool Restaurant con percorso degustazione alla scoperta dell’Olio Extravergine d’Oliva, possibilità di early check-in e late check-out in base alla disponibilità, parcheggio privato, connessione wi-fi, omaggio bi-pack di Oli Extravergine prodotti nella tenuta. Quota per coppia a partire da 335 euro.



IN VENETO



Ca’ del Moro Resort & Wine Retreat (Grezzana - VR)



New entry nella collezione Luxury Bike Hotels, a 17 km dal centro di Verona nel cuore della Valpentena - zona della DOC Valpollicella -, Ca’ del Moro Resort & Wine Retreat è un inno al turismo lento ispirato dalla natura e dal vino, che rivoluziona e trasforma il lusso discreto in un’esperienza totalizzante di benessere. Le sei esclusive camere del resort e la cantina La Collina dei Ciliegi nascono dal recupero delle antiche stalle e del fienile del Borgo di Erbin.

Per chi ama esplorare il territorio sulle due ruote la struttura propone escursioni guidate in e-bike alla scoperta di paesaggi e luoghi inaspettati, tra prati, boschi e vigneti.

♥ A Ca’ del Moro è sempre il momento giusto per una fuga romantica: l’offerta SAN VALENTINO TUTTO L’ANNO include una notte in suite Prestige, prima colazione, cena con menù degustazione dello chef, tour in calessino tra i vigneti Supervalpantena. Quota per coppia a partire da 500 euro.



LUXURY BIKE HOTELS, è una collezione di relais e strutture ricettive d’alta gamma in Italia che si distinguono per la capacità di offrire servizi d’eccellenza e su misura per chi ama esplorare i territori in bicicletta. Ad oggi racchiude oltre 40 hotel di lusso - inclusi castelli, dimore esclusive, wine resort, wellness Spa, grand hotel, ville, borghi storici - nelle aree chiave del cicloturismo in Italia.

Comune denominatore di tutti i Luxury Bike Hotels è la particolare accoglienza riservata a ciclisti e cicloturisti con servizi dedicati: ricovero sicuro per le bici, ciclo-officina, ricarica per le e-bike, noleggio bici, guide/accompagnatori esperti, indicazioni sui percorsi e itinerari culturali ed enogastronomici della zona, tracce GPX, lavanderia per l’abbigliamento sportivo, pausa snack pomeridiana post uscita in bici, massaggio sportivo, transfer da e per aeroporto bici incluso, menù sportivi e/o energetici, possibilità di portare le bici in camera, ecc. Sulla base dei servizi offerti, ogni struttura è classificata con una valutazione bike friendly che va da 1 a 5, indicata con il simbolo delle ruote della bici nel sito Luxury Bike Hotels.

Accuratamente selezionati, i Luxury Bike Hotels sono consigliati a chi cerca esperienze uniche a diretto contatto con la natura senza rinunciare a comfort d’eccellenza.



Per info: www.luxurybikehotels.com



ph fonte ufficio stampa