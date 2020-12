Fuori ora “A Frosinone”, il nuovo singolo di Giuseppe de Candia: il racconto di un amore tra Puglia e Lazio

Nuovo singolo di Giuseppe de Candia dedicato alla Ciociaria.

Dopo aver mostrato alcuni dei lati più belli della Puglia attraverso il videoclip di “Voglio una vita da star” (che conta oggi cinquantamila visualizzazioni), Giuseppe de Candia omaggia oggi il capoluogo della Ciociaria con il suo nuovo singolo “A Frosinone”. “Ho scoperto Frosinone nel 2018, durante la partecipazione ad Amici di Maria de Filippi. – ha dichiarato il cantautore – Mi sono innamorato e ho deciso di dedicarle una canzone”.

Il brano racconta un viaggio che attraversa l’Italia e fa nascere nuovi amori, sullo sfondo di un’atmosfera natalizia. De Candia dipinge la città con le sue parole in questa dolce ballata synth pop, dedicando attenzione e cura alla descrizione di tutti quei piccoli dettagli che ci fanno innamorare di una persona, ma anche di un luogo. Sicuramente un brano in cui tutti, ricordando i nostri primi amori, possiamo riconoscerci.

In questo periodo Natalizio particolare, diverso dagli altri, concediamoci di viaggiare almeno attraverso la musica, scoprendo la bellezza della Ciociaria grazie alle parole di Giuseppe de Candia, con “A Frosinone”.



Ascoltalo su Spotify: https://open.spotify.com/album/01VrYoJogZ3dz8TtDnhBDa?si=HMnCwBQ2QpatwTG_u5Lg4A Ascoltalo su Apple Music: https://music.apple.com/us/album/a-frosinone-single/1542638663 Ascoltalo su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=C_1jwla2XnM