GALILEO sempre più Digital per promuovere la cultura del benessere visivo in chiave fun

Dal 24 aprile le rubriche #MangiareConGliOcchi e #GiocaConGliOcchi animano i profili Instagram e Facebook @GalileoItalia

Galileo continua la sua conquista del mondo digitale con l’ideazione di nuove rubriche social per dialogare con il consumatore finale al fine di supportare la cultura del benessere visivo, ponendo una sempre maggiore attenzione verso la prevenzione.



Da aprile on air, sui profili Instagram e Facebook del brand oftalmico, la campagna #MangiareConGliocchi che mette in evidenza come il benessere visivo passi anche attraverso una sana e corretta alimentazione. L’obiettivo? Sensibilizzare il grande pubblico su quanto sia importante scegliere cosa mettere nel piatto. Ogni post avrà come protagonista un cibo che fa bene agli occhi, dalle fragole alle carote, dagli agrumi al pesce, il tutto presentato con una grafica accattivante e al contempo minimalista, personalizzata con il colore rappresentativo del brand, il verde. Nella parte testuale si argomenterà il consiglio con la spiegazione di tutti i benefici dell’alimento presentato.



#MangiareConGliOcchi è la quarta social wave di Galileo dopo le iniziative lanciate nel 2020 e proseguite nel 2021 ovvero #OcchioAlleRegole, #TienitidOcchio – attiva anche quest’anno con consigli utili a chi lavora/studia da casa e passa tanto tempo al PC -, e #OcchioAllaVista. Fil rouge delle campagne si conferma quello di promuovere, con un tone of voice mai didascalico, consigli utili per prendersi cura dei propri occhi.



Ad affiancare la campagna di post, anche una ricca programmazione di story dal tone of voice decisamente più fun, sotto il titolo esplicativo #GiocaConGliOcchi. Nomen omen, l’obiettivo è quello di un engagement ludico che intrattenga gli utenti con attività divertenti e stimolanti e, al tempo stesso, permetta di testare anche le loro abilità visive. Un esempio? Verranno pubblicate delle pillole video con alcuni rebus da risolvere come “Trova il logo Galileo” o “Trova le differenze” e a seguire verrà rivelata, in una seconda story a distanza di qualche ora, la soluzione. Una call to action semplice ed efficace che fa leva sulla curiosità degli utenti social.



“I social network rappresentano un canale di comunicazione da cui ormai in qualsiasi settore è impossibile prescindere” conferma Roberta Ciraolo, Trade & Digital Marketing Coordinator di BBGR Italia, azienda titolare del brand Galileo. “Queste campagne ci consentono di dialogare in maniera immediata ed efficace sia con il pubblico sia con gli ottici, creando così intorno al brand una community sempre più ampia ed attenta ai nostri messaggi. Prosegue quindi l’impegno di Galileo in questa direzione, forti dell’apprezzamento del pubblico, rendendolo un appuntamento ciclico sui nostri profili”.



L’emergenza di questi ultimi due anni ha riscritto le regole di vita comune e ha dettato nuove dinamiche nel mondo della comunicazione, amplificando anche l’importanza dei social come mezzo di engagement per gli ottici. Galileo, continua, dunque, a farsi portavoce di messaggi di sensibilizzazione in un’ottica di prevenzione.



La campagna è stata ideata internamente dal team Galileo con il supporto dell’agenzia creativa The Optimist.