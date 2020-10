GARMIN INDEX S2™: la bilancia smart che fornisce il quadro completo sul benessere del proprio corpo

Garmin presenta oggi la sua nuova bilancia Index S2 che permette agli sportivi, e non solo, di avere un controllo accurato del proprio stato di forma attraverso il monitoraggio e l’analisi del peso e di altri dati biometrici.

Che sia per monitorare i parametri in vista della preparazione di una competizione sportiva, o più semplicemente per mantenersi in forma, pesarsi sulla bilancia è un gesto del tutto comune che, però, può rivelare molto di più del proprio peso corporeo.



Lo sa bene Garmin, azienda di riferimento per quanto riguarda la strumentazione satellitare per lo sport, il fitness e il wellness, che oggi presenta la sua nuova bilancia smart Index S2™, in grado di fornire indicazioni approfondite sul trend del peso e di diversi dati biometrici, come percentuale di grasso corporeo, BMI, massa muscolo scheletrica, massa ossea e percentuale di acqua corporea, utili per avere un quadro generale sullo stato di forma complessivo del proprio corpo.

Testo alternativo



Controllo e analisi del peso tutti i giorni



La nuova bilancia smart Garmin Index S2, caratterizzata da un design pulito e da un ampio display a colori ad alta risoluzione, permette agli sportivi, e a chi desidera condurre uno stile di vita sano e attivo, di non farsi influenzare dalle naturali variazioni del proprio peso corporeo. Questo grazie all’innovativa funzione di analisi della tendenza del peso, tramite cui la bilancia visualizza sullo schermo un grafico a linee che mostra i dati dell’utente rilevati nei 30 giorni precedenti, così da dare un quadro più ampio del proprio livello di forma e dei progressi.



Per gli atleti élite che vogliono avere indicazioni sul proprio livello di idratazione in base alle fluttuazioni del proprio peso corporeo, la Garmin Index S2 fornisce la differenza tra il peso corrente e il peso precedente. Grazie a questa informazione, è possibile capire come gestire al meglio la propria reidratazione a seguito di un allenamento molto intenso.



Tramite connessione Wi-Fi, la nuova bilancia Garmin si sincronizza automaticamente con l’account ed app Garmin Connect™ dell’utente direttamente dallo smartphone, per visualizzare tutte le informazioni dettagliate sullo stato di forma fisica. La configurazione iniziale della nuova Index S2 è semplice e intuitiva grazie al tutorial di utilizzo disponibile sempre su Garmin Connect™.



Su Garmin Connect è possibile attivare o disattivare i widget integrati nella bilancia, monitorare l’andamento settimanale, mensile e annuale dei propri dati e, infine, anche aggiungere fino a 16 profili utenti, rendendo la Index S2 utile per tutta la famiglia o per il proprio team.



Disponibile in bianco e nero, dispone di una batteria con un’autonomia fino a 9 mesi.



La nuova Garmin Index S2 è disponibile a un prezzo consigliato al pubblico di 149,99 euro.



Per informazioni: www.garmin.com/it-IT



Su Garmin

Garmin International Inc. è una filiale di Garmin Ltd. (Nasdaq: GRMN), leader mondiale nella navigazione satellitare. Dal 1989 l’azienda progetta, produce, commercializza e vende strumenti e applicazioni – la maggior parte delle quali utilizza la tecnologia GPS – per la navigazione, la comunicazione e la trasmissione di informazioni. I prodotti Garmin vengono impiegati nei settori automotive, sport, outdoor, nautica, aviazione e per applicazioni OEM. Garmin International ha sede negli Stati Uniti e ha uffici in Europa e in Asia, per un totale di 60 sedi nazionali in tutto il mondo e di oltre 12.000 dipendenti. In Italia, il gruppo è rappresentato da Garmin Italia srl con sede a Milano. Garmin è un marchio registrato. Tutti i marchi e nomi dei prodotti Garmin sono registrati, di proprietà di Garmin Ltd o delle sue filiali. Tutti gli altri brand, nomi dei prodotti, nomi aziendali, marchi e servizi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.