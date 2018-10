Gastone Cappelloni festeggia i suoi 60 anni...noto poeta di fama per le sue precedenti pubblicazioni poetica a livello internazionale e non solo...collaborazioni che non mancheranno di certo con varie distribuzioni editoriali web e uffici stampa..da non perdere la prossima uscite che riserva news molto accapriccianti...

Chi è Gastone Cappelloni? L’artista che ha festeggiato i suo sessant’anni con un lavoro intitolato non a caso: “6.0” e che ama essere “l’eterno fanciullo”.



Scopriamo la sua idea di poesia, i valori fondamentali su cui si regge la vita e le poesie di questo umile uomo che non si definisce né “scrittore” né “poeta”, ma “intellettuale laureato all’università della strada”



Gastone Cappelloni classe 1957 è poeta e intellettuale contemporaneo, originario di Sant’Angelo in Vado ed oggi noto personaggio di livello internazionale. Il suo ultimo lavoro dello scorso anno, i poemi di “6.0”, festeggia i primissimi sessant’anni dell’autore con un viaggio ideale all’insegna delle conoscenze, delle riscoperte, delle curiosità, dei sogni mentali e caratteriali per rimanere eternamente fanciulli. L’autore, in una recente intervista, non si definisce né “scrittore” né “poeta”, ma “intellettuale laureato all’università della strada” dove è quotidianamente impegnato ad imparare la sopravvivenza dell’anima, infatti trae ispirazione per le proprie opere dalla quotidianità e da tutto ciò che ha di più vicino e intimo, definisce la poesia “vita”, “realtà” e non vuole creare falsi miti illudendo che sia possibile un mondo migliore se non attraversato e consumato nel racconto della sofferenza e crudeltà.



Il volume è stato patrocinato dalla Regione Marche. Cappelloni è infatti testimonial della Regione in rappresentanza della terra argentina a cui si lega con un rapporto culturale fortissimo. Il testo può dunque portare un contributo essenziale e fondamentale perché permetterà di continuare a parlare dei nostri conterranei marchigiani colpiti da così tanta distruzione (sisma del 2016), di mantenere vive la voglia di risalita e di “rivincita”. Da sempre molto sensibile al sociale, dice il poeta: “Essere presenti significa mantenere ben saldi valori e principi che continueranno a caratterizzare noi italiani, nonostante tutto un popolo fiero e sempre attento a chi soffre e a meno di lui. Guai a girarsi dall’altra parte, il libro rimane lo specchio di solidarietà e altruismo verso chi versa, con orgoglio nella ripartenza di questa Terra.”. Da queste parole è facile capire che lo spirito di quest’artista si basa su quattro valori fondamentali: “onestà intellettuale“, “umiltà”, “riconoscenza” e “generosità”



Attendiamo l’uscita, prevista per la primavera del 2019, dell’opera “Omnia” che ripercorrerà a ritroso i momenti salienti della vita del Cappelloni. Tale opera dovrebbe contenere dalle 160 alle 180 poesie, edita con “l’Inedito Associazione Letteraria”.