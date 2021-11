Gavazzi.it: vendita, noleggio e manutenzione di attrezzature portatili per l'industria

L’azienda, con sede ad Arcore (Monza Brianza), è un punto di riferimento per la vendita e il noleggio di attrezzature portatili per l’industria in tutta Italia e nel bacino del Mediterraneo.

Milano, novembre 2021 – Il settore delle attrezzature portatili per l’industria è un mercato relativamente di nicchia, in cui operano poche e selezionate realtà. Tra queste spicca Gavazzi.it, azienda di Arcore (Monza Brianza) che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento non solo sul territorio nazionale, ma in tutto il bacino del Mediterraneo per quanto riguarda la vendita, il noleggio e la promozione di attrezzature portatili per l’industria dell’energia, delle manutenzioni e, in generale, del prefabbricato.



La mission di Gavazzi.it consiste nel fornire un supporto concreto ai propri clienti, aiutandoli a individuare l’attrezzatura più idonea alle proprie esigenze; l’azienda, inoltre, offre assistenza tecnica per manutenzioni, riparazioni, certificazioni di prodotto, addestramento del personale e start up delle attrezzature commercializzate.



Il servizio di manutenzione e riparazione delle attrezzature acquistate o prese a noleggio rappresenta un plus che ha permesso a Gavazzi.it di conquistare la fiducia dei propri clienti: l’azienda, infatti, si avvale di un team di lavoro qualificato e formato dalle aziende produttrici, in modo da avere una manodopera specializzata che possa lavorare sul prodotto con il know-how necessario. Il servizio di assistenza, inoltre, copre tutti i prodotti delle migliori marche e si accompagna alla possibilità di far tarare chiavi e manometri con campioni primari in locali adibiti appositamente per effettuare queste operazioni.



Obiettivo principale di Gavazzi.it è soddisfare il cliente in tutto il proprio lavoro, non solo fornendo attrezzature ad hoc, ma anche attraverso un servizio di consulenza dedicato, in cui rientrano attività di assistenza, schede di lavorazione e piani di lavoro, modalità di avviamento e di impiego delle macchine, oltre che un’adeguata formazione del personale addetto al loro utilizzo.



Le attrezzature portatili importate da Gavazzi.it riguardano specifiche attività industriali: taglio e smusso delle tubazioni, mandrinatura, serraggio dadi, foratura e taglio e smusso delle lamiere. L’azienda tiene molto alla qualità dei prodotti e si impegna quotidianamente per mantenere elevati gli standard qualitativi di ogni articolo proposto alla clientela, oltre che di diversificare il più possibile l’offerta in modo da venire incontro alle crescenti richieste di un mercato sempre più in espansione.