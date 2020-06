Generazione Vincente S.p.A., Cambio al Vertice: Alfredo Amoroso Nuovo AD

Già AD del Napoli Basket e di Generazione Vincente Academy, Alfredo Amoroso, è il nuovo AD di Generazione Vincente S.p.A.

Cambio al vertice all’insegna della continuità per Generazione Vincente S.p.A. – Agenzia per il Lavoro leader in Italia nel mercato della somministrazione di lavoro, fondata nel 1997 – il nuovo AD sarà Alfredo Amoroso, classe ‘91, già membro del CdA nel precedente mandato. In un naturale passaggio generazionale affiancherà il padre Michele Amoroso, Presidente e AD per oltre 23 anni del Gruppo Generazione Vincente che nel 2019 ha fatturato 140 milioni di euro.



Alfredo Amoroso, laureato all’Università Bocconi in Economia, Management ed in Amministrazione Finanza e Controllo, dottore commercialista, guiderà l’azienda di famiglia mantenendo anche gli incarichi di AD di Generazione Vincente Academy, che sotto la sua governance ha ottenuto importanti risultati nel mondo della formazione e di AD del Napoli Basket, squadra che milita nel Campionato Nazionale di serie A2. Alfredo Amoroso è anche Consigliere del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Napoli, con delega al Lavoro e Relazioni Industriali.



Confermato consigliere nel CdA Andrea Michele Amoroso, il quale manterrà l’incarico di Amministratore Unico di Helios Trasporti Srl, la società di logistica e trasporti del Gruppo.

Rinnovato anche il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente, Prof. Raffaele Fiume, e dei Sindaci, dott. Antonio Abete e dott.ssa Annalisa Di Lorenzo.



Napoli, 16/06/2020