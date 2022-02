GERLA 1927. A Torino la colazione è un rito

Una colazione imperdibile da Gerla 1927 in Corso Vittorio Emanuele II 86,88 - Torino

Erano i ruggenti anni ’20 e sotto i portici di Corso Vittorio Emanuele II, a due passi dalla statua che lo rappresenta, nasceva la pasticceria Eccelsa, poi divenuta Gerla 1927.



Oggi il locale, che ha conservato tutto il fascino degli arredi originali, è uno dei posti più amati dai torinesi per iniziare la giornata con dolcezza.



Al bancone o al tavolino, si può scegliere fra 25 diversi tipi di lievitati - dai classici croissant anche in versione mini alle specialità, da accompagnare a caffè, cappuccino, spremute o centrifugati.



Le vetrine espongono oltre 75 differenti tipologie di cioccolatini – ripieni e non – e ancora mignons, macarones, biscotti, torte e dolci. Da non perdere la monoporzione della famosissima torta Monviso 3841, vincitrice di Cake Star.



Tutto è preparato fresco dalla Maestra Pasticcera Evi Polliotto che ha ereditato le storiche ricette di Gerla e le ha rivisitate con la sua arte, appresa all’Ecole Du Gran Chocolat Valhrona e nelle migliori cucine stellate del mondo, nonché nel laboratorio del campione del mondo di pasticceria Michel Willaume.



IL GRUPPO GERLA



Il Gruppo Gerla è nato dall’ambizioso progetto di Roberto Munnia che, dopo aver rilevato nel 2012 lo storico locale Gerla di Corso Vittorio Emanuele II a Torino, ha creato, apertura dopo apertura, una realtà imprenditoriale solida ed in continua crescita, ben radicata in Piemonte ma con lo sguardo rivolto al mondo.



Oggi Gerla 1927 conta 17 locali in Piemonte tra caffetterie, pasticcerie e ristoranti ed è attiva in 3 aree di business: Produzione, Ristorazione e banqueting, Istruzione e formazione professionale.



ph fonte ufficio stampa