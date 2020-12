Dopo l'uscita di "Sipario", in collaborazione con Anna Fronteddu, March. torna con il nuovo singolo "Gestalt"(Cello Label), il primo in lingua italiana da solista disponibile dal 4 dicembre su tutte le piattaforme digitali.

“Esprimere le emozioni è per me qualcosa di vitale; forse è per questo che nei miei studi di psicologia sono sempre stato attratto da terapie espressive come la Gestalt e lo psicodramma. Esprimere le proprie emozioni significa anche mettersi a nudo, portare tutto quello che si ha dentro in superficie, senza filtri, con sincerità. Volevo essere come un pittore espressionista, musicalmente parlando. Volevo che la musica, il testo, il video fossero espressioni coerenti che portassero tutto alla luce, che esponessero tutte le emozioni. Che fossero catartici e terapeutici. Perché, dopo tutto, per me e per molti di noi, non c’è terapia migliore della musica.”





BIO:





March., al secolo Marcello Mereu, nasce in Sardegna ma la sua formazione e carriera si sviluppano all’estero. Avendo lasciato l’isola a soli 17 anni la sua vita si dividerà tra Inghilterra, Belgio, Spagna e Francia dove attualmente risiede.



March. inizia il suo percorso musicale a Bruxelles lavorando con i produttori Mika Somppi e Alessandro Cirone



Il 7 Dicembre del 2018 pubblica per l’etichetta indipendente Cello Label, il suo primo LP Safe & Unsound, un album che esplora vari aspetti della musica pop e che viene accolto molto positivamente dalla critica italiana e internazionale.



Nel 2019 March. si esibisce dal vivo in numerosi concerti tra Italia, Belgio e Olanda e pubblica diversi singoli estratti da Safe & Unsound e i il brano in italiano “È pericoloso sporgersi” in duetto con Damiana Senette.



All’inizio del 2020 March. annuncia la realizzazione di tre album in lavorazione intitolati DUO, Mania e Petricore dai quali verranno successivamente estratti i singoli Last September, Heart in Melbourne e Sipario. L’ultimo singolo, Gestalt, primo estratto dell’album Petricore, in uscita il 4 dicembre 2020 è per il cantautore il primo singolo in italiano come solista.





