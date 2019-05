Getty Images e FIFA rinnovano la loro partnership globale

Getty Images, leader mondiale nella comunicazione visiva, e FIFA hanno annunciato il rinnovo del loro accordo esclusivo pluriennale fino alla FIFA World Cup Qatar 2022™.

In base all’accordo, Getty Images continuerà ad essere la Authorized Photographic Agency di FIFA, titolo che detiene dal 2009, e che ci offre la possibilità di effettuare coperture e contenuti esclusivi di tutti i tornei FIFA, tra cui l’imminente FIFA Women’s World Cup France 2019™.



In questa occasione, grazie a sei fotografi ufficiali FIFA, di cui 5 donne, Getty Images avrà accesso a postazioni esclusive per ogni match e accesso dietro le quinte e scatterà inoltre i ritratti ufficiali di tutte le giocatrici. Tutti questi contenuti andranno ad arricchire la FIFA Collection, disponibile in esclusiva su Getty Images.



In collaborazione con il team digital di FIFA, il team di produzione di Getty Images realizzerà anche editing creativi delle immagini, ad esempio alternative views e contenuti social-ready, disponibili per oltre 1 milione di clienti nel mondo durante il torneo.



Ken Mainardis, Global Head of Content di Getty Images ha commentato: “Getty Images è entusiasta di rinnovare questa partnership di lunga data con FIFA. Ci impegniamo costantemente per essere una componente preziosa del team FIFA e per offrire contenuti premium, spesso da prospettive che i fan non hanno mai visto prima, che dimostrino quanto lo sport più popolare al mondo possa essere unico. Getty Images è da sempre un innovatore nel settore della fotografia sportiva, e non vediamo l'ora di realizzare, in collaborazione con FIFA, immagini sempre più fantastiche per tutti gli appassionati di calcio anche negli anni a venire.”



Luís Vicente Chief Digital Transformation & Innovation Officer di FIFA ha aggiunto: “La partnership con Getty Images è di vitale importanza per FIFA, nonché uno dei modi più rilevanti con cui portiamo gli appassionati di calcio più vicini all'azione. Mancano poche settimane alla FIFA Women's World Cup, e non vediamo l'ora di scoprire i contenuti sorprendenti e unici che Getty Images realizzerà in questa occasione, amplificando la visibilità della Coppa del Mondo femminile.”



Attualmente Getty Images è il fotografo ufficiale o il partner fotografico di oltre 80 dei più importanti comitati sportivi, leghe e società sportive del mondo, tra cui PGA, FIFA, Comitato Olimpico Internazionale e molti altri.