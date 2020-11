ghd rise…2X Più Volume la prima spazzola volumizzante 3D intelligente targata ghd

La nuova spazzola che ghd lancia tra le proposte natalizie, è in grado di assicurare un volume 2 volte maggiore dalle radici fino alle punte. Con la nuova spazzola ghd rise puoi ottenere un volume immediato e senza sforzi, sollevando delicatamente le radici e scivolando lungo le lunghezze per aggiungere forma, corpo e volume ai capelli.

LA SCIENZA

L’esclusiva tecnologia SMART ultra-zone di ghd si estende lungo il fusto da 32 mm, rilevando e prevedendo in modo intelligente le esigenze dei capelli durante lo styling. ghd rise è caratterizzata da una temperatura costante di 185°C lungo tutto il fusto che viene monitorata 250 volte al secondo, adattando proattivamente la potenza in base alla velocità dello styling per mantenere la temperatura ottimale di styling e garantire risultati eccellenti. Inoltre, le setole di nylon morbide sono ottimizzate per garantire un contatto più ravvicinato per aggiungere volume dalle radici e scivolare dolcemente attraverso le lunghezze per uno styling senza nodi. Il risultato? Capelli dall’aspetto più sano con un volume che dura tutto il giorno.



Adam Reed, Global Hair Ambassador ghd afferma: “Questa innovazione mi ha davvero entusiasmato, tutti i miei clienti bramano capelli voluminosi, ma fanno fatica ad ottenerli. Questo strumento permette di aggiungere facilmente volume alle radici, crea movimento sulle frange o sulle punte e può essere usato per donare corpo e volume su tutta la chioma: qualsiasi cosa tu voglia realizzare, puoi farla... velocemente!”



Jeroen Temmerman, CEO ghd, sostiene: “’Volume’ continua ad essere il secondo termine più ricercato in fatto di capelli, ma esiste un’elevata mancanza di ducia da parte dei consumatori nei confronti dei prodotti volumizzanti: abbiamo realizzato uno strumento facile da usare che ora quella ducia che ora manca e risultati sorprendenti, ogni volta.”

ghd rise è disponibile nei migliori saloni e sul sito ghdhair.com/it