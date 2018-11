Già tante iscrizioni per il torneo di burraco ad Acqualagna

La settima tappa del Gran prix dell'U.S. Acli si giocherà domenica 11 novembre

ACQUALAGNA – Sono già pervenute numerose iscrizioni per la settima tappa del Gran Prix regionale di burraco organizzato dall’ASD Valli Misa e Nevola e dall’U.S. Acli Marche. La manifestazione si svolgerà domenica 11 novembre, presso la Bocciofila di via Candigliano.

Dopo sei turni nella classifica generale al comando troviamo Anna Maria Girlanda ed Antonio Trotta con 316 punti, a seguire Giuliana Mandolini e Massimiliano Mosca con 265, poi Giulio Mosciatti con 252, Mariano Cacciatore e D’Amadio Alessandro 251, Cinzia Pierfederici e Fermina Stefanini con 244, Katia Lucetta Vecchioni con 239.

Alla manifestazione, che si avvia alla conclusione visto che sono previste in totale 8 tappe, stanno partecipando oltre 300 persone di ogni età provenienti da Marche, Abruzzo e Umbria.

Per la tappa di Acqualagna, per avere informazioni e per le iscrizioni ci si può rivolgere a Max: 3389028364 Liviano: 3338839589.