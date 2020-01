Giancarlo Ciccozzi espone ad Art Innsbruck 2020 e al PAN dI Napoli

Art Innsbruck è diventata il punto fisso del calendario europeo dei collezionisti e degli amatori delle belle arti a livello mondiale. La galleria Prince Art Gallery esporrà opere inedite del maestro Giancarlo Ciccozzi, ormai considerato dalla critica uno degli artisti più segnalati del panorama dell’arte contemporanea internazionale.

CICCOZZI ESPONE AD ART INNSBRUCK

ART Innsbruck - fiera internazionale per l'arte contemporanea - 16 |19 gennaio 2020 - si è affermata nei suoi 22 anni di storia come un vero marchio di pregio e si distingue per la qualità e la varietà degli artisti selezionati. E’ diventato il punto fisso del calendario europeo dei collezionisti e degli amatori delle belle

arti. La galleria Prince Art Gallery del noto gallerista internazionale Armando Principe, e personale manager dell’artista aquilano, esporrà nel suo padiglione opere inedite di Ciccozzi, ormai considerato dalla critica uno degli artisti più segnalati del panorama dell’arte contemporanea internazionale.

Nato a L’Aquila nel 1973, frequenta la “bottega” del maestro Marcello Mariani, che lo inizia alle prime sperimentazioni della pittura informale. Con lui, si avvicina ai movimenti dei grandi maestri del ‘900 come Alberto Burri, Willem de Kooning, Emilio Vedova, Jackson Pollock, Enrico Castellani, Afro Basaldella, Rothko, e quindi concettualmente e intimamente cresciuto con la poetica dell’espressionismo astratto internazionale. Dalla fine degli anni ‘90 passa definitivamente alla pittura informale, riprogettando nel segno e nella tecnica l’utilizzo dei materiali utilizzati. Dal 2014 iniziano le grandi esposizioni internazionali come quella al Museo nazionale di storia albanese di Tirana, la grande esposizione al Palazzo dell’Emiciclo di L’Aquila, sede della Presidenza del consiglio regionale d’Abruzzo, e non per ultima la mostra al Palazzo della Cancelleria di Roma nel 2015. Dopo le mostre a Praga, Parigi, Madrid e Atene, riscuote i favori della critica internazionale in primis dal critico Vittorio Sgarbi, Jean Blancheart, Maurizio Vitiello e Rosario Sprovieri. Ciccozzi sperimenta la fenomenologia della materia indagando fino allo studio della “crepa” sin dagli anni novanta, da quando muove i suoi primi passi nell’arte informale sulle orme del grande maestro Alberto Burri. Questa ricerca diviene centrale solo con le opere degli anni 2010|2020 – opere che testimoniamo la potenza della metamorfosi da pittura a materia ‒ e producendo lavori di dimensioni nettamente maggiori. Le opere di Ciccozzi sono il risultato netto e lucido di una elaborazione mentale e gestuale regolata da puro “caos controllato”. I “suoi materiali” sono vissuti, attempati e logorati dal tempo, come a testimoniare il passaggio e il pensiero dell’uomo sulla terra. Dopo il grande successo dell’esposizione di Miami nel dicembre 2019 si appresta ad esporre anche al PAN|Palazzo delle Arti di Napoli, dove l’artista

aquilano, dal 14 gennaio al 4 febbraio, rappresenta, sia concettualmente che visivamente, il culmine di una riflessione poetica intorno alla “screpolatura” che percorre tutta l’opera dell’artista. Ciccozzi esporrà a marzo a New York e a seguire ad Art Basel (Basilea), completando un tour internazionale di successo prima di arrivare sul mercato del collezionismo cinese di Hong Kong e quello russo di San Pietroburgo.