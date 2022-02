Gianni Lettieri firma un accordo con il Rettore dell’Università Federico II di Napoli per l’aeronautica

Gianni Lettieri: “Non dobbiamo perdere più tempo e utilizzare le opportunità contingenti per favorire occasioni di sviluppo insieme alle nostre università”

Un’iniziativa concreta per portare i giovani talenti nel mondo del lavoro e far sviluppare il settore aerospazio, già in primo piano nella regione Campania: questi gli obiettivi dell’accordo firmato da Gianni Lettieri, Presidente di Atitech S.p.A., con l’Università degli Studi di Napoli Federico II.



Gianni Lettieri: gli obiettivi dell’accordo Atitech - Università Federico II di Napoli



L’Università degli Studi di Napoli Federico II e Atitech S.p.A. elaborano un progetto che aiuta i giovani talenti ad affacciarsi con sempre meno difficoltà al mondo del lavoro. Il Rettore Matteo Lorito e il Presidente di Atitech Gianni Lettieri hanno firmato l’accordo presso la sala del Consiglio dell’Ateneo lo scorso gennaio, così da dare il via all’iniziativa: l’obiettivo è favorire il dialogo tra sistema produttivo e mondo dell’Università e della Ricerca, puntando a innovazione, internazionalizzazione, public engagement e placement. Si lavora alla nascita di un laboratorio congiunto di ricerca, così da sviluppare nuove tecnologie mirate rispetto alle esigenze di mercato: per i giovani si prospettano quindi nuove concrete opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro proprio dove c’è più bisogno delle loro competenze. Tale connubio tra pubblico e privato punta soprattutto all’ambito dell’aerospazio, settore di primario rilievo per la regione Campania, un territorio che è sempre stato particolarmente a cuore a Gianni Lettieri, che vi è nato e che si è sempre impegnato per valorizzarlo.



Gianni Lettieri: il commento su un progetto concreto, utile ad evitare la fuga di cervelli



“Nel Sud Italia c’è la più bassa percentuale di imprese per numero di abitanti, abbiamo bisogno di più aziende ma il vero problema è che non sappiamo utilizzare le risorse presenti all’interno delle nostre università, che devono diventare luogo di nascita di imprese innovative”, ha dichiarato Gianni Lettieri in occasione della firma dell’accordo con l’Università Federico II di Napoli. “Spesso si parla della Federico II senza nemmeno rendersi conto dell’importanza che ha questo storico Ateneo, qui è nato il primo corso di Economia in Europa”. Il Presidente di Atitech S.p.A. ha quindi ringraziato il Rettore per questa iniziativa, importantissima per arginare la fuga di cervelli dalla città. “A Capodichino in Atitech realizzeremo un Innovation Center dove lavoreranno, fianco a fianco, i nostri ingegneri, i giovani provenienti dalla nostra scuola di formazione e gli ingegneri laureandi e neolaureati della Federico II”. L’obiettivo, ha sottolineato Gianni Lettieri, è accompagnare sempre più l’azienda e il territorio nel futuro dell’aeronautica. “Non dobbiamo perdere più tempo e utilizzare le opportunità contingenti per favorire occasioni di sviluppo insieme alle nostre università”.