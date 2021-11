Gino Fabbri Pasticcere è il nuovo Ambassador di 1895 Coffee Designers by Lavazza

Il celebre Maestro Pasticcere firma con 1895 la nuova miscela di Specialty Coffee “Petal Storm Selected by Gino Fabbri”

Gino Fabbri Pasticcere è il nuovo Ambassador di 1895, la linea di Specialty Coffee by Lavazza. Dalla sinergia delle due realtà nasce Petal Storm Selected by Gino Fabbri, una miscela d’eccellenza che unisce talento, ricerca e maestria. Caratterizzata da note intense e persistenti, la nuova creazione - frutto del lavoro di squadra tra i Coffee Designers e il Maestro Pasticcere - enfatizza i sentori di cioccolato che già caratterizzavano l’originale miscela, accostandoli alla delicatezza dei fiori di caffè e arancia.



Una collaborazione che apre un dialogo tra l’arte della torrefazione e quella della pasticceria per reinventare l’esperienza del caffè, in un connubio perfetto che genera puro piacere.



“Abbiamo scelto 1895 perché ne apprezziamo la versatilità e la varietà di tecniche di estrazione possibili, permettendoci così di offrire un servizio sartoriale da declinare nell’arco della giornata, garantendo la migliore esperienza di caffetteria abbinata alla proposta food. Altro aspetto di 1895 che per noi ha molto valore riguarda la formazione. Siamo impressionati da come i Coffelier ci abbiano letteralmente presi per mano e accompagnati in questo percorso che ci ha portati alla creazione di questa speciale miscela. Per noi costituisce solo l’inizio di un percorso alla scoperta del mondo Specialty, con l’obiettivo di introdurre nel nostro menù sempre nuovi prodotti della collezione 1895, da servire in specifici momenti della giornata”, afferma Gino Fabbri. “La mia percezione è che sia cambiato l’approccio con cui la gente frequenta le caffetterie. Bologna, in particolare, sta attraversando un vero e proprio cambiamento. Da un 'caffè al volo' a una vera e propria experience in cui il cliente è disposto a indulgere per scoprire l’universo del caffè, che diventa così oggetto di cultura. Il nostro ruolo diventa quindi quello di veri e propri ambasciatori, depositari di un sapere che dovremo svelare e condividere con chi frequenterà il nostro locale”, conclude Gino Fabbri.



“Siamo felici di accogliere Gino Fabbri tra gli Ambassador 1895. Per noi è importante condividere valori e attitudine, dando vita a nuove collaborazioni che ci permettano di dare voce al brand. Talento, passione e desiderio di innovare sono aspetti fondanti di questa partnership che ha portato alla miglior espressione di Petal Storm. La cura dei minimi dettagli dei nostri Coffee Designer può essere ritrovata nella meticolosità delle creazioni di Gino Fabbri, il suo desiderio di generare cultura sul caffè rispecchia la filosofia della Factory 1895. Ci sono tutti i presupposti per una collaborazione duratura", commenta Michele Cannone, Lavazza Brand Away from Home Director.



La Gino Fabbri Pasticcere a Bologna è il primo punto vendita a proporre la nuova miscela. Oltre a Petal Storm Selected by Gino Fabbri, è possibile degustare il caffè in filtro Araari, con sentori di bergamotto, ribes e pompelmo. All’interno della pasticceria spicca il nuovo shop in shop dove acquistare gli Specialty Coffee della collezione 1985, ma anche gift realizzati ad hoc, come panettoni o prodotti di pasticceria confezionati con il caffè 1895.

Gruppo Lavazza

Lavazza, fondata a Torino nel 1895, è un’azienda italiana produttrice di caffè, di proprietà dell’omonima famiglia da quattro generazioni. Fra i principali torrefattori mondiali, il Gruppo è oggi presente in oltre 140 Paesi attraverso consociate e distributori, con il 70% dei ricavi realizzato all’estero e impiegando complessivamente oltre 4 mila persone. Fanno parte del Gruppo Lavazza le aziende francesi Carte Noire ed ESP (acquisite rispettivamente nel 2016 e nel 2017), la danese Merrild (2015), la canadese Kicking Horse Coffee (2017), l’italiana Nims (2017) e il business dell’australiana Blue Pod Coffee Co. (2018). Alla fine del 2018, a seguito di acquisizione, è stata creata la Business Unit Lavazza Professional, che comprende i sistemi Flavia e Klix, attivi nel settore dell’Office Coffee Service (OCS) e del Vending.



Lavazza – già tra le prime 100 marche al mondo per reputazione secondo il Reputation Institute – è la nona azienda a livello globale per la Corporate Responsibility nella classifica 2019 Global CR RepTrak, posizionandosi prima nel settore Food & Beverage. Lavazza ha creato, sin dalle sue origini, il concetto di miscela, ovvero l’arte di combinare diverse tipologie e origini geografiche del caffè, caratteristica che ancora oggi contraddistingue la maggior parte dei suoi prodotti. L’azienda conta inoltre 30 anni di tradizione nel settore della produzione e della commercializzazione di sistemi e prodotti per il caffè proporzionato, imponendosi come prima realtà italiana a lavorare sui sistemi a capsula espresso. Lavazza è presente in tutti i business: a casa, fuori casa e in ufficio, puntando sempre alla costante innovazione. Ad oggi Lavazza vanta un brand conosciuto in tutto il mondo, cresciuto grazie a importanti partnership perfettamente coerenti con la strategia di internazionalizzazione della marca: ne sono esempio il legame con il mondo dello sport, con i tornei tennistici del Grande Slam e con il mondo dell’arte e della cultura, attraverso prestigiosi musei quali i Musei Civici Veneziani, la Triennale di Milano e l’Ermitage di San Pietroburgo.