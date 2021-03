Gioco d'Azzardo e contrabbando di Opere d'Arte in Sardegna

"Faccia di Cera" è un romanzo ricco di suspense che ci porta, attraverso il racconto dell'autore Marco Balbina, in una storia tra dipendenze e avidità.

Il gioco d'azzardo è il filo conduttore del romanzo "Faccia di cera". L'onda travolgente della dipendenza dal gioco condiziona la vita dei due protagonisti della storia, Michele Cambesi e Giannino Trogu. Entrambi disperati, bisognosi di denaro, accettano di perpetrare il furto di un'opera d'arte del Nuovo Realismo Italiano. L'opera è la famosa "Merda d'Artista", realizzata da Piero Manzoni, una delle 90 scatolette nelle quali egli raccolse i propri escrementi nel lontano 1963. Opera diventata, in seguito, ambita da collezionisti e da mercanti d'Arte da tutto il mondo. La scatoletta, conservata in una villa ubicata nei pressi del Santuario di Valverde ad Alghero, diventerà dunque l'unica possibilità per i due protagonisti per uscire dal loro incubo.

A commissionare loro il furto, sono due potenti membri di una organizzazione internazionale di Mercanti d'Arte, Ugo Ponte e Jerry Cochain.

L'obbiettivo principe dell'organizzazione è, attraverso questi furti, il finanziamento di laboratori di biotecnologia e di genetica della Silicon Valley, con lo scopo di portare avanti studi clandestini sul potenziamento umano. La creazione di caste biologiche ad uso esclusivo dei super ricchi del pianeta. Una storia con molta suspense che vedrà il progetto criminale avere un'inaspettata evoluzione a causa dei due protagonisti...



Chi è Marco Balbina, autore del Romanzo Faccia di Cera

BALBINA, sardo, è una personalità eclettica, molto attivo nell'associazionismo culturale della sua regione. Già conosciuto autore di raccolte di Poesie come "Vae Victis" (Cultura Duemila Editrice), ha collaborato con il periodico algherese “Alghero Cronache”, pubblicando a puntate la Storia della poesia sarda. E’ stato per anni un collaboratore dell’Associazione politico-culturale “Aprile” e recentemente ha pubblicato per la Rivista “Sesuja” il saggio breve Il Tradimento dei chierici 2.0. Per Sesujaonline ha pubblicato i saggi Il Technium e Quando l’orologio comparve nei villaggi. Nel 2018 esce il suo romanzo “Nessuna come lei” con un ottimo riscontro di pubblico e di critica nonché presentato e premiato all'evento culturale romano “L’Isola che c’è”.

Con questa sua nuova pubblicazione entra nel mondo della casa editrice Edizioni Italiane in un momento difficile per via della pandemia ed il suo libro è una piccola grande luce nel buio.

Assolutamente da leggere.



La casa editrice Edizioni Italiane è una realtà innovativa nel panorama editoriale italiano.

Edizioni Italiane nasce dall'esperienza trentennale ottenuta nel settore dell'editoria e della comunicazione dallo staff della casa editrice.

Edizioni Italiane fa parte del gruppo Argoo aps, associazione di promozione sociale senza scopo di lucro la cui mission è lo sviluppo e la diffusione dell'arte e della cultura.



Edizioni Italiane

www.edizionitaliane.it

www.facebook.com/edizioni.italiane

www.argoo.it



Titolo: Faccia di Cera

Autore: Marco Balbina

Genere: Romanzo

Pagine: 338

ISBN: 979-12-80366-04-7