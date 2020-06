Gioco responsabile, parte l’accordo tra Betadvisor.com e Senza Linea

La testata giornalistica ospiterà una rubrica sui pronostici sportivi forniti dagli esperti della piattaforma leader mondiale nelle informazioni sportive

Dare qualche “dritta” agli utenti del web sui possibili risultati delle partite disputate in campo. È questo l’obiettivo dell’accordo di partnership stipulato fra Betadvisor.com e Senza Linea. La collaborazione tra il leader mondiale nell’offerta di pronostici verificati e la testata giornalistica campana, diretta da Enrico Pentonieri, prevede la creazione di una rubrica sportiva, a cura di Betadvisor.com, con focus specifico sulla promozione del gioco sicuro e sull’analisi di partite di calcio, in cui i migliori esperti e professionisti del network danno consigli e suggeriscono pronostici sui match ai lettori del sito d’informazione.

«Con questa collaborazione – spiega Charles Herisson, Ceo di Betadvisor.com - ci rivolgiamo a un target specifico: quello degli appassionati di sport e scommesse sportive. Siamo davvero entusiasti di questa nuova avventura e ringrazio Enrico Pentonieri, direttore responsabile del periodico “Senza Linea”, di aver accettato la nostra proposta che ha un obiettivo condiviso: diffondere una sana cultura del gioco sicuro e responsabile».

«Quando Charles mi ha chiesto di collaborare con la nostra testata giornalistica al suo progetto - dichiara Enrico Pentonieri, direttore di Senza Linea - la mia risposta è stata immediata e positiva. Abbiamo la stessa visione e gli stessi obiettivi e soprattutto Charles è una persona che da sempre è per me un simbolo di fiducia e professionalità. Quindi, oltre che un vero piacere, è un onore collaborare ed affrontare insieme questa nuova avventura».

È un nuovo tassello che Betadvisor pone nella diffusione di un cultura del gioco responsabile. L’azienda è famosa in tutto il mondo per i suoi servizi esclusivi e performanti, rivolti ad aziende di gaming e scommettitori. Istituita nel 2010, Betadvisor attualmente raggruppa una comunità di oltre 1.000 tipsters e 1.000 affiliati dislocati in 80 Stati e in ogni continente, diventando il primo servizio di sport tipster riconosciuto con lo standard di qualità ISO 9001. Betadvisor offre consulenza professionale sulle scommesse sportive, con particolare attenzione a diversi tipi di sport: football americano, calcio, corse di cavalli, tennis, rugby, baseball, basket, hockey, cricket, pallamano, hockey su ghiaccio e pallavolo.

E proprio lo sport è uno degli argomenti trattati da Senza Linea, periodico online fondato nel 2016, con focus specifico su Napoli e la Campania. In particolare, il giornale parla di storia, cultura, news, eventi, musica e leggende partenopee. Ma non solo. I settori di competenza della testata vanno dal mondo dell’hi-tech alla cucina con la realizzazione di numerosi speciali, come quello sul fenomeno Cosplay. Obiettivo di “Senza Linea”, che ne ha ispirato la creazione, è quello di costruire una realtà giornalistica eclettica e aggiornata, una piattaforma per l’informazione e l’intrattenimento, caratterizzata da solidità e libertà di espressione con contenuti di qualità.



