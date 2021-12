Gioielleria Colombo inaugura la mostra  “brillanti nel tempo” dedicata al genio femminile

Grande successo per la mostra che nel 2022 toccherà diverse location d’eccellenza

Si è tenuta ieri presso il ristorante Pierino Penati l’inaugurazione in anteprima della mostra Brillanti nel tempo, ideata da Gioielleria Colombo e curata da Tramite - agenzia di comunicazione integrata.



L’occasione dell’anteprima è stata la conviviale del Rotary Club Colli Briantei di cui Dario Colombo, titolare della Gioielleria Colombo, è socio fondatore.



Il progetto espositivo è ambizioso: celebrare il genio femminile e ripercorre le vite di 10 donne che hanno cambiato e stanno cambiando la storia. Che si tratti di arte, scienza, moda, cultura o società, le donne narrate nel progetto hanno apportato dei cambiamenti fondamentali per il progresso.



La cura e il dettaglio del progetto ben sintetizzano l’obiettivo di fondo: la mostra sarà itinerante e nel 2022 toccherà diverse location d’eccellenza. Per impreziosire e narrare la mostra è stata realizzata una monografia d’eccellenza “Brillanti nel tempo”. L’idea progettuale ha assunto anche un’importante valenza filantropica. Gioielleria Colombo ha donato all’associazione White Matilda diverse copie delle monografia. L’associazione localizzata a Desio, dal 2010 è impegnata in prima linea nella battaglia contro la violenza di genere in collaborazione con gli Enti Locali, i Servizi Sociali, le Forze dell’Ordine, la magistratura, le scuole in ogni ordine e grado, le ATS, gli ospedali, i medici di famiglia e gli Enti ecclesiastici.



“La mostra racconta storie di quasi un secolo fa e storie più recenti, narra il percorso di giovani ragazze che proprio grazie alle loro imprese sono diventate icone del loro tempo, del nostro tempo. Ogni storia non racconta solo dei successi ottenuti, ma anche dei problemi personali, delle situazioni di vita quotidiana che hanno influenzato inevitabilmente le protagoniste nelle loro scelte. Un racconto completo, un ritratto che cerca di dare la visione complessiva dello straordinario apporto che queste donne hanno dato al nostro mondo.“ racconta Dario Colombo - patron di Gioielleria Colombo.



Masako Shirasu, Amelia Earhart, Anna May Wong, Françoise Barré-Sinoussi sono solo alcune delle donne in evidenza. In un gioco colto ed evoluto, nella monografia, le caratteristiche di ogni donna sono rappresentate attraverso un gioiello, iconico tanto quanto il simbolo che rappresentano.



“Il progetto è prezioso e ben coniuga la narrazione dell’identità di Donne straordinarie che hanno dato valore al loro e nostro tempo - ha affermato Ramona Brivio, titolare di Tramite, agenzia che ha curato il prodotto comunicativo - la visione di imprese d’eccellenza come la Gioielleria Colombo non solo porta valore alla comunità d’appartenenza ma contribuisce a mantenere i riflettori accesi su temi importanti e meritevoli di essere approfonditi”.