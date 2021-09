Giornata importante per il futuro UniBg: eletti 5 direttori di dipartimento e nuovo record di immatricolazioni

I numeri superano le aspettative: vince l’Università a misura d’uomo, ma con un’offerta formativa varia e in continuo rinnovamento.

Una giornata importante – quella di oggi, giovedì 16 settembre - per il futuro dell’Università degli Studi di Bergamo. Due infatti le grandi novità: l’elezione di 5 nuovi Direttori di Dipartimento e un nuovo record d’immatricolazioni per l’Ateneo orobico.

Unibg infatti - concluso il termine delle immatricolazioni delle lauree triennali e il periodo di pre-iscrizione alle lauree magistrali - registra un significativo incremento nel numero degli immatricolati e degli iscritti soprattutto negli ultimi giorni a disposizione per le iscrizioni. Sono infatti 7.600 gli studenti e le studentesse che hanno scelto l’Ateneo di Bergamo per i propri studi universitari contro i 6.700 dell’a.a. 20/21.

Nel dettaglio gli immatricolati alle lauree triennali sono 5.300, mentre i pre-iscritti al primo anno delle lauree magistrali sono 2.300 (l’immatricolazione alle lauree magistrali deve poi essere formalizzata entro il 31 ottobre) ma c’è ancora tempo fino al 29 ottobre, ultima data utile per l'immatricolazione https://www.unibg.it/studia-noi/iscriversi/passi- iscriversi/immatricolarsi-unibg



“Numeri che nuovamente superano le aspettative: vince l’Università a misura d’uomo, ma con un’offerta formativa varia e in continuo rinnovamento. Sempre più giovani studenti e studentesse scelgono il nostro Ateneo per il raggiungimento della laurea e noi siamo orgogliosamente e costantemente al lavoro per fornire servizi d’eccellenza e percorsi di studio innovativi e variegati. L’Università cresce e con essa tutto il nostro territorio che può contare su un gran numero di giovani preparati e pronti a fare il loro ingresso nel mondo del lavoro” spiega il Rettore, Remo Morzenti Pellegrini.



Tra i corsi più attrattivi, Scienze Umane e Sociali con 1260 immatricolati, Scienze Aziendali con 775 e Lettere, Filosofia, Comunicazione con 810: tutti corsi a numero programmato.



Quattro conferme e una novità invece nell’elezione di cinque Direttori di Dipartimento (gli altri due della scuola di economia quello del dipartimento di ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione sono stati eletti un anno fa e dureranno in carica altri 2 anni), avvenuta nella giornata odierna. La principale novità riguarda il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione che ha visto l’elezione del Prof. Franco Salvatore Giudice, Filosofo e membro del Consiglio di Amministrazione, Professore ordinario di Storia della scienza e delle tecniche che succede al prof. Enrico Giannetto.



Confermati invece per il Dipartimento di Giurisprudenza, la Prof.ssa Elisabetta Bani; per il Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate, la Prof.ssa Giovanna Barigozzi; per il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, la Prof.ssa Rossana Bonadei e – infine – per il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, il Prof. Marco Lazzari.