Giornata internazionale della donna: i tanti volti dell’8 marzo raccontati da Grezzo Raw Chocolate con dolci crudisti vegani in edizione limitata

In vista della Giornata internazionale della Donna, Grezzo Raw Chocolate, pasticceria crudista vegana, presenta una nuova linea di dolci senza glutine, zuccheri raffinati, latte e derivati, che raccontano storie di amore e speranza.

Il dolce iconico di questo giorno speciale è sicuramente la Mimosa Crudista, che Grezzo propone in versione torta e monoporzione. Pan di Spagna sì, ma crudista, quindi senza cottura o lievitazione; con soli ingredienti vegetali, integrali e ottenuto attraverso un metodo innovativo di lavorazione a freddo, come avviene per tutti i dolci di Grezzo Raw Chocolate. Il cuore della Mimosa Crudista racchiude una crema al limone ed è ricoperto da una glassa di cioccolato bianco crudista.

Il classico colore giallo paglierino è ottenuto con la curcuma, una straordinaria spezia orientale il cui significato tradizionale è l’augurio di gioia.



La Luminosa è una torta a forma di cuore, composta da un Pan di Spagna crudista al gusto di limone e ricoperta da una glassa di cioccolato bianco crudista dolcificato con sciroppo d’agave integrale. La decorazione che rende originale questa torta è il cocco tinto di giallo attraverso l’utilizzo di curcuma.

“La Luminosa è la rappresentazione che Grezzo vuole dare alla speranza, ricordandoci che il mondo può migliorare, che la situazione delle donne può migliorare” - come ci racconta il CEO di Grezzo Raw Chocolate, Nicola Salvi - “Cerchiamo fonti di luce per il futuro, qualcosa che illumini la speranza che vogliamo coltivare nel cuore”.



Non mancano i cioccolatini a caratterizzare questa giornata speciale: i Roses, morbidi cuoricini di cioccolato crudista bianco e rosa colorati con rapa rossa naturale e biologica, perfetta per creare una tonalità pastello delicata, a rappresentare il lato creativo di tutte le donne.

Tra cioccolatini e dolci al cucchiaio, Grezzo presenta un tartufo in edizione limitata, il Noir, con un cuore di cioccolato bianco al caramello salato, coperto da un sottile strato di carbone vegetale e decorato con varie spezie colorate tra cui cannella, curcuma, zenzero, tè matcha, peperoncino e tante altre.

Noir racconta il lato oscuro della nostra società, in cui è tuttora diffusa la violenza contro le donne. Così il nero in superficie, elegante e inquietante, si fonde con il bianco della purezza: un abbinamento cromatico intramontabile, un contrasto di colori che rappresenta le incoerenze ancora presenti nella società e che vuole mettere al centro il bisogno di protezione.



“Finiremmo per peccare di arroganza se dimenticassimo quanta strada c’è ancora da fare per eliminare la violenza contro le donne, soprattutto in ambito domestico. Con il Noir ho voluto mandare un messaggio di sensibilizzazione su un fenomeno ancora drammatico, proprio perché il cambiamento può avvenire anche attraverso le scelte aziendali.” spiega Nicola Salvi.



Il Golden Love: un dolce a forma di cuore con una morbida frolla al gusto di caramello salato e di nocciola, avvolto da una croccante copertura di cioccolato crudo con granella di nocciole. Un dolce ideale per fare un regalo pieno di amore.

Gioia, speranza, creatività, amore e protezione: questi i valori della Giornata internazionale della Donna 2022 che Grezzo ha voluto celebrare attraverso creazioni inedite e originali.



Grezzo Raw Chocolate, grazie alle tecniche della pasticceria crudista, dal 2014 propone dolci vegetali sani e nutrienti, sfatando il mito della tradizione che vuole dolci ricchi di zuccheri e farine raffinati.

Le materie prime utilizzate come ingredienti, ricercate scrupolosamente, sono tutte vegetali, biologiche e sostenibili.

Grezzo è una delle poche pasticcerie a proporre dolci inclusivi, adatti a persone con esigenze alimentari specifiche, offrendo prodotti che possano soddisfare le loro necessità, che siano sicuri, certificati e di qualità superiore.



Per approfondimenti è possibile visitare il sito web https://grezzorawchocolate.com/



Contatti:



Grezzo Raw Chocolate Monti

Via Urbana 130, Roma



Grezzo Raw Chocolate Ghetto

Piazza Mattei 14, Roma



Shop on line

https://grezzorawchocolate.com



ph fonte ufficio stampa