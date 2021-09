Giornata Mondiale dei Videogiochi. KitKat in partnership con Sony Interactive Entertainment per un nuovo concorso esclusivo dedicato agli amanti dei videogiochi

A partire da settembre KitKat rafforza la sua presenza nel gaming con una partnership esclusiva con Sony Interactive Entertainment e la sua iconica console PS5

KitKat, ambasciatore del break e primo brand sponsor nel mondo degli e-sports, si fa portavoce di tutti i gamers italiani, lanciando una speciale consumer promo e annunciandola proprio in occasione della Giornata Internazionale dei Videogiochi che si celebra il 12 settembre. A partire infatti, da questo mese, tutti i gamers potranno ambire alla console più amata da giovani e meno giovani, Playstation®5 (PS5™).



Un modo, quello di KitKat, di celebrare l’universo, non solo dei videogiochi, ma anche dei video-gamers di ogni parte del mondo, sempre più in connessione tra di essi grazie all’evolversi dell’e-gaming. Negli ultimi due anni KitKat ha intrapreso un percorso in questa direzione. Dal campionato EU LOL alla Sponsorship con Sony Interactive Entertainment, a seguito dell’attesissimo lancio della nuova Console PS5, KitKat afferma la sua presenza nel mondo del gaming, un universo in cui trovare i propri momenti di positività, evasione e socialità. Oggi KitKat ha deciso di annunciare il suo esclusivo concorso a tutti i gamers italiani nella data del 12 settembre dedicata al mondo dei videogiochi.



Festeggiato ogni anno in tutto il mondo, l’International Videogames Day celebra tutti i giochi elettronici che si sono sviluppati a partire dal 1950, quando l’ingegnere Josef Kates ideò e costruì Bertie the Brain, uno dei primi videogiochi per computer che permetteva al videogiocatore di fare una partita a Tris contro un’intelligenza artificiale, utilizzando una tastiera illuminata a forma di griglia. Successivamente lo sviluppo di computer e videogiochi è proseguito in maniera esponenziale, tanto che quelle appartenenti al brand Playstation®, così come altre storiche console, sono ormai parte integrante della nostra vita e della nostra storia. La pima console Playstation®, indicata anche con l'abbreviazione PSX che deriva dal nome in codice Playstation® Xperimenta, nacque il 3 dicembre 1994 in Giappone. Questa console segnò l'esordio di Sony nel campo delle console e fu un enorme successo che diede inizio ad una rivoluzione modificando l'immagine delle console stesse per il grande pubblico, da prodotto pensato per un target più giovane a realtà tecnologica in grado di cambiare la quotidianità familiare. Oggi, infatti, i videogiochi sono uno strumento di socialità, un lavoro e uno svago che interessa tutti.



Ma anche i più grandi campioni e giocatori necessitano di una pausa tra una partita e l’altra: ecco quindi che KitKat si fa ambasciatore di questo break, la soluzione perfetta che si traduce in tre semplici mosse: gioca, prenditi un break, vinci. Una pausa, dunque, con tutti i gusti di KitKat che offrirà l’opportunità di vincere ogni settimana una console PS5 e tanti altri premi esclusivi firmati Playstation®.



Il concorso sarà valido dal 21 settembre al 22 Gennaio e partecipare sarà semplicissimo: basterà acquistare il proprio KitKat preferito scegliendo tra l’iconico KitKat classico, il KitKat dark 70% o il KitKat Chunky oppure un Lion Snack, giocare il codice all’interno dei promo pack e scoprire subito il risultato.



Il Gruppo Nestlé, presente in 187 Paesi con più di 2000 marche tra globali e locali, è l’azienda alimentare leader nel mondo, attiva dal 1866 per la produzione e distribuzione di prodotti per la Nutrizione, la Salute e il Benessere delle persone. Good food, Good life è la nostra firma e il nostro mondo.

Da più di 100 anni presente in Italia, Nestlé si impegna ogni giorno con azioni concrete ad esprimere con i propri prodotti e le marche tutto il buono dell’alimentazione.

L’azienda opera in Italia in 9 categorie con un portafoglio di numerose marche che si impegnano costantemente per offrire prodotti buoni, nutrizionalmente bilanciati e con etichette trasparenti, tra questi: Meritene, Pure Encapsulations, Vitan Proteins, Optifibre, Modulen, S.Pellegrino, Acqua Panna, Levissima, Bibite Sanpellegrino, Aperitivi Sanpellegrino, Purina Pro Plan, Purina One, Gourmet, Friskies, Felix, Nidina, Nestlé Mio, Nespresso, Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Orzoro, Nesquik, Garden Gourmet, Buitoni, Maggi, Perugina, Baci Perugina, KitKat, Galak, Smarties, Cereali Fitness.