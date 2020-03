Giornata Mondiale della Felicità: ABBI CURA DI TE STESSO

Il Primo precetto della guida al buon senso de La Via della Felicità.

“Curati quando sei ammalato. Spesso le persone, quando sono ammalate, anche di malattie contagiose, non si isolano né cercano di ricevere una cura appropriata. Questo, come puoi facilmente capire, tende a metterti in pericolo. Insisti affinché, quando una persona è ammalata, prenda le precauzioni appropriate e si curi in modo adeguato”.



Queste sono le parole contenute nella guida basata sul buon senso per un vita migliore, La via della Felicità scritta dal filosofo ed umanitario L. Ron Hubbard.



La Via della Felicità è il primo codice morale basato interamente sul buon senso. La prima pubblicazione risale al 1981, e lo scopo è di arrestare il declino morale nella società e ripristinare integrità e fiducia nell’Uomo. La Via della Felicità inoltre detiene un record del Guinness dei Primati quale libro secolare più tradotto al mondo.



Interamente non religioso, può essere seguito da persone di ogni razza, colore o credo per ripristinare i legami che uniscono l’umanità.



In queste circostanze, più che mai, dobbiamo attenerci al primo principio, in modo da poter arginare e fermare il nuovo virus COVID-19, quindi avere cura di sé stessi e curarci nel momento in cui contraiamo malattie.



Oltre a ciò, i volontari de La Via della Felicità, nel rispetto del principio numero 12 Proteggi e Migliora il tuo Ambiente, organizzano da anni, pulizie e raccolte rifiuti nelle aree verdi delle città del Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Campania e Puglia e in molte altre località del Paese.



I volontari, al momento non potendo organizzare attività di nessun genere, vogliono invitare la cittadinanza a conoscere comunque La Via della Felicità sul sito www.laviadellafelicita.org dove potrà trovare contenuti multimediali.



“La Felicità consiste nell’impegnarsi in attività di valore.”



