Giornata Mondiale della Vista. ZEISS presenta il nuovo Checkup visivo online: uno strumento semplice ed efficace per una valutazione preliminare dell’efficienza visiva

6 italiani su 10 hanno difetti della vista, ma solo un terzo di questi dichiara di aver effettuato una visita oculistica negli ultimi sei mesi. Un controllo regolare degli occhi da parte di un esperto qualificato dovrebbe essere parte integrante della prevenzione per la nostra salute.

La Giornata Mondiale della Vista, in programma giovedì 14 ottobre e promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB, ha scelto per il 2021 come slogan internazionale “Ama i tuoi occhi”. Non per niente l’occhio è definito la nostra “finestra sul mondo”: un checkup regolare della vista da parte di un esperto qualificato dovrebbe essere parte integrante delle visite di controllo per la nostra salute.



ZEISS Vision Care, da sempre attenta al benessere visivo delle persone e in prima linea per quanto riguarda la prevenzione, sottolinea l’importanza di prendersi cura dei propri occhi e della propria vista, presentando un nuovo servizio gratuito: il Checkup visivo online.



“I nostri occhi, e quindi la nostra visione, sono soggetti ad un processo di costante mutamento nel corso degli anni, spesso senza che ce ne accorgiamo. Come per il resto del corpo, le nostre cellule invecchiano e cambiano”, spiega il Dottor Franco Spedale, Direttore dell’Unità Operativa a funzione Dipartimentale dell’Oculistica dell’Ospedale di Chiari ASST Franciacorta. “Le prime avvisaglie di un deterioramento non sono sempre una visione offuscata o sfuocata: anche un’emicrania o un affaticamento visivo nelle ore serali potrebbero indicare un deficit visivo.”



Il checkup visivo online ZEISS consiste in una serie di 5 semplici test, da effettuare comodamente a casa in pochi minuti, per verificare la qualità della nostra visione:



Test dell'acuità visiva: è il momento in cui l’Ottico-Optometrista o il Medico Oculista chiede di leggere lettere o numeri. Il test simula la prova dell’efficienza visiva sullo schermo, mostrando all’utente lettere e numeri di dimensioni sempre più piccole.



Test della visione dei contrasti: spesso sottovalutata, la visione dei contrasti è fondamentale per avere una visione confortevole e per evitare l’affaticamento visivo. Inoltre, alcuni cambiamenti nella sensibilità al contrasto possono essere un sintomo di alcune malattie.



Test della visione dei colori: il difetto conosciuto come “cecità ai colori” interessa maggiormente gli uomini rispetto alle donne. È di origine genetica e si presenta in varie forme che è possibile identificare attraverso le tavole di colori presentate in questo test.



Controllo per l'astigmatismo: Il test prevede la visualizzazione di un simbolo contenente gruppi di linee nere orientate in modo diverso. Queste linee sono progettate per apparire in diverse tonalità di grigio se si soffre di astigmatismo.



Controllo del campo visivo: Il controllo del campo visivo propone una struttura a griglia con un punto centrale fisso. Questo test deve essere eseguito a una distanza ravvicinata dall'occhio, circa 30 cm, e consente di verificare la presenza di possibili problemi nel campo visivo centrale



“Nessun test online può sostituire una visita da uno specialista, ma può fornire i primi indizi sulle performance visive e quindi invogliare a prendersi cura della propria vista e dei propri occhi, allertando su possibili sintomi da tenere controllati” conclude il Dottor Spedale.



In occasione della giornata mondiale della vista, ZEISS ricorda quindi che non solo è importante sottoporsi ad un check up visivo completo ogni anno, ma anche è fondamentale monitorare le proprie abitudini e il proprio stile di vita per trovare, se necessario, le lenti da vista più adatte alle proprie esigenze, insieme all’ottico optometrista di fiducia.



Informazioni su ZEISS

ZEISS è un'azienda tecnologica leader a livello mondiale, che opera nei settori dell'ottica e dell'optoelettronica. Nel precedente anno fiscale il Gruppo ZEISS ha generato ricavi per oltre 6,3 miliardi di Euro nei suoi quattro segmenti: Semiconductor Manufacturing Technology, Industrial Quality & Research, Medical Technology e Consumer Markets (dati aggiornati al 30 settembre 2020).



Per i suoi clienti, ZEISS sviluppa, produce e distribuisce soluzioni innovative per la metrologia industriale e la garanzia di qualità, per i microscopi usati nelle scienze biologiche e nella ricerca sui materiali e per le tecnologie medicali dedicate alla diagnosi e al trattamento delle malattie nelle specializzazioni di oftalmologia e microchirurgia. Il nome ZEISS è conosciuto nel mondo anche come sinonimo di litografia ottica, strumento usato dall'industria dei chip per la produzione di componenti semiconduttori. La domanda di prodotti a marchio ZEISS quali lenti per occhiali da vista, lenti per foto e videocamere e binoculari è in crescita.



Grazie a un portfolio in linea con le future aree di crescita quali digitalizzazione, sanità e Smart Production e a un marchio forte, con le sue soluzioni ZEISS sta plasmando il futuro e promuovendo la costante evoluzione del mondo dell'ottica e dei campi correlati. ZEISS investe il 13% del suo fatturato in Ricerca e Sviluppo. Queste spese ingenti rappresentano una lunga tradizione presso ZEISS e sono allo stesso tempo un investimento per il futuro.



Con oltre 32.000 collaboratrici e collaboratori, ZEISS opera a livello mondiale in quasi 50 paesi con circa 30 stabilimenti produttivi, 60 sedi di distribuzione e assistenza e 27 centri di ricerca e sviluppo. La sede centrale dell'azienda, fondata a Jena nel 1846, si trova a Oberkochen in Germania. La Carl Zeiss Foundation, una delle più grandi fondazioni tedesche dedicate alla promozione della scienza, è il proprietario unico della holding Carl Zeiss SpA.



Per ulteriori informazioni, visitate il sito: www.zeiss.it



ZEISS Vision Care

ZEISS Vision Care è uno dei leader mondiali nella produzione di lenti per occhiali da vista e strumenti oftalmici. All'interno del segmento Consumer Markets questa area sviluppa e produce strumenti e soluzioni per l'intera catena di valore dell'ottica oftalmica, che vengono commercializzati in tutto il mondo con il marchio ZEISS.