Giostra dei desideri: Un piccolo film, un opera elettronica di Ejay Ivan Lac

Giostra dei desideri è nato come un piccolo film, uno short movie senza dialoghi, dove le immagini viaggiano e portano gli spettatori davanti a un quadro che si muove, orchestrato da un brano.

Ejay Ivan Lac ci parla del suo progetto musicale "Giostra Dei Desideri"



"Ispirato da ciò che stiamo vivendo in questo momento, come era successo con il singolo Im Gone, dove il coronavirus ha influenzato a 360 gradi l'intero video musicale. Ma qui siamo davanti a qualcosa di più velato, dove un foglio iniziale fa capire ciò che andremo a vedere, la scritta "Lockdown" con delle tacche scritte a mano che indicano i giorni di quarantena della protagonista.



Da qui, siamo catapultati a casa sua, mentre cerca di sconfiggere la noia dei giorni che sembrano quasi sempre uguali. Mentre ascolta il brano "Giostra dei desideri" il soggetto dedicherà il suo tempo a rilassare la sua mente, il suo corpo, prendendosi cura di ogni sua parte coccolandosi.



Lo sguardo quasi impnotico della nostra protagonista riesce ad affascinare per tutta la durata del brano, un viaggio sonoro realizzato con suoni costruiti in un mondo virtuale e intelligenza artificiale, un testo italiano che gli permette di collocarsi nella lista della musica italiana, provando ad infilarsi in un genere musicale diverso dal solito.



Le mie produzioni sono sempre state di stampo internazionale, cantate in diverse lingue, ma mai in italiano, questo primo esperimento mi ha affascinato, probabilmente in futuro riuscirei a proporre altri brani nella nostra lingua. La musica italiana non ha mai toccato questo genere di atmosfere elettroniche e futuristiche, sono felice di aver avuto questa idea.



Ma non è solo la giostra dei desideri a dare spettacolo in questo micro film musicale, finita la traccia, una ragazza davanti allo schermo attende qualcosa d'altro, così inizia un'altra storia, molto più aggressiva e trascinante. Le note elettriche della traccia bonus, contenuta nel singolo, danno vita a due protagonisti sul ring, pronti a sfidarsi in un duello di pugilato.



Experiment Three, è un pezzo che fa parte dei brani bonus che si possono trovare nei miei vari singoli, vengono chiamati tutti "Experiment" ciò che rende i loro titoli differenti è il numero identificativo. Experiment One e Experiment Two, usciti nel 2018 e 2019, sono stati scelti per numerose compiletion dedicate alla musica elettronica creativa, selezionati come best track del 2019.



Sono esperimenti musicali, che provano a mostrare tutte le mie tecniche più stravaganti sulla modifica sonora. Tracce aggressive che aiutano tutte le persone che vogliono sfogarsi ballando, tracce capaci di prenderti per mano e portarti in atmosfere futuristiche ed elettrizzanti, si ha la sensazione di trovarsi all'interno di un grande festival techno, ambientato in un'astronave spaziale o su pianeti sconosciuti, anche se è un pò il concetto di tutte le mie produzioni sonore. La differenza di queste tracce bonus, è che vanno ad ampliare un'interessante collezione del mio mondo artistico."