Giovedì 16 luglio “Salute in cammino Treia” parte da Chiesanuova

Terzo appuntamento con il progetto “Salute in cammino Treia”

TREIA – Giovedì 16 luglio terzo appuntamento con il progetto “Salute in cammino Treia”. Il via alla camminata serale sarà dato da Chiesanuova (piazzale Don Antonio De Mattia) alle 21.



Si tratta di una iniziativa a partecipazione gratuita organizzata dall’U.S. Acli, dall’Asd Green Nordic Walking e dall’amministrazione comunale di Treia col sostegno della Regione Marche, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 386/2019 (Misura 7) e nell’ambito del progetto “Sport a Treia”.



Per tutto il mese di luglio ogni giovedì c’è la possibilità di effettuare una camminata finalizzata a promuovere stili di vita corretti, contrastare l’inattività fisica e promuovere la socializzazione di persone di ogni età.



Il 23 luglio il via sarà dato da Santa Maria in Selva (con partenza dal piazzale della chiesa), sempre alle 21.



Ai partecipanti vengono consigliati abbigliamento e calzature comode, di portare una bottiglietta d’acqua e una torcia.



Per ulteriori informazioni sul progetto “Salute in cammino Treia” si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche mentre per le iscrizioni si possono contattare Danilo Tombesi al numero 3482407754 o Ulisse Gentilozzi al numero 3496667368.