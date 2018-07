Giovedì 19 luglio tre iniziative tra Venarotta e Palmiano

La partecipazione alle attività è aperta a cittadini di ogni età

Giovedì 19 luglio sono in programma tre iniziative di promozione dell’attività fisica nel territorio dei comuni di Venarotta e Palmiano.





Le iniziative rientrano nell’ambito del progetto “Ricostruire le comunità” e viene realizzata da U.S. Acli provinciale (col sostegno di Banca Intesa San Paolo), Comune di Venarotta e Comune di Palmiano ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 443/2017 (misura 13) della Regione Marche e con la collaborazione del Laboratorio Analisi Serroni che ha messo a disposizione un check up gratuito per il colesterolo per i partecipanti alle varie iniziative.





Nel pomeriggio di giovedì 19 luglio sono in programma due corsi di ginnastica dolce che si svolgeranno alle ore 18 presso il gazebo coperto sopra la piscina comunale di Venarotta ed alle ore 19,15 presso i campi da tennis di Castel San Pietro di Palmiano.





In serata, invece, nuovo appuntamento con “Salute in cammino Venarotta” con una camminata che prenderà il via dal parcheggio davanti alla Locanda Anno Mille ed avrà come destinazione il monumento dei Caduti dell’Aereonautica militare a Gimigliano.





La partecipazione alle attività è aperta a cittadini di ogni età, la direzione tecnica è affidata al professor Alessandro Esposto.





Per maggiori informazioni si possono contattare i referenti organizzativi Andrea Trenta (3480190261), Patrizio Testa (3357685999) o la segreteria U.S. Acli (3495711408).





La partecipazione al progetto è gratuita.