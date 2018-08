Giovedì 23 agosto sesto appuntamento con “Valdaso tour” Questa volta si va a Campofilone per il “Festival del peperoncino”

Partenza 17:30 davanti alla reception del camping Riva Verde

CAMPOFILONE – Giovedì 23 agosto sesto appuntamento col progetto “Valdaso tour” con una nuova iniziativa questa volta riservata al territorio del Comune di Campofilone ed all’abbinamento tra salute, movimento e cibo.



Dopo il successo dei primi 5 appuntamenti, che hanno coinvolto centinaia di persone, va dunque avanti una iniziativa che prevede da un lato la promozione dell’attività fisica e dall’altro la conoscenza e la valorizzazione del territorio attraverso alcuni dei suoi prodotti, in particolare il cibo, visto che saranno visitate anche le aziende Firmum Cannabis e Vivaio Garden Malavolta.



“Valdaso tour”, dunque, si abbina all’iniziativa dei ministeri delle politiche agricole, alimentari, forestali, beni culturali e turismo che hanno proclamato il 2018 “Anno nazionale del cibo italiano”. Il fine dell’iniziativa nazionale è quello di far conoscere e promuovere, anche in termini turistici, i paesaggi rurali storici, per il coinvolgimento e la promozione delle filiere.



Il programma di “Valdaso tour”, infatti, prevede l’attraversamento di una serie di percorsi naturalistici alla scoperta delle radici storiche, artistiche ed enogastronomiche di un borgo suggestivo e panoramico.



Alla realizzazione della manifestazione stanno collaborando U.S. Acli Marche, Asur Marche, ASD Dspin di Marina di Altidona, Comune di Campofilone, col supporto di Acli e Fap Acli di Fermo.



Il sesto appuntamento di “Valdaso tour”si svolgerà giovedì 23 agosto dalle ore 17:30 con partenza davanti alla reception del camping Riva Verde (Strada statale Adriatica 16 Altidona).



L’iniziativa è sostenuta dall’Asur Marche ai sensi della DGR 1118/2017 e dalla Susan G. Komen Onlus.



Sulla pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche e sul sito www.usaclimarche.com saranno pubblicate le notizie relative a tutti gli appuntamenti che andranno avanti per tutta l’estate. In alternativa è possibile contattare la referente progettuale ed “anima” dell’iniziativa Daniela al numero 3391084448.