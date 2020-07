Giovedì 23 luglio “Salute in cammino Treia” parte da Santa Maria in Selva

Ai partecipanti vengono consigliati abbigliamento e calzature comode

TREIA – Continuano ad aumentare le adesioni al progetto “Salute in cammino Treia”.



Sono stati tanti, infatti, i cittadini di ogni età che hanno preso parte giovedì scorso alla camminata serale che ha preso il via da Chiesanuova.



Una camminata che ha dato l’opportunità ai presenti di fare movimento, combattere la vita sedentaria, tenersi in forma e passare del tempo insieme.



“Salute in cammino Treia” è una iniziativa a partecipazione gratuita organizzata dall’U.S. Acli, dall’Asd Green Nordic Walking e dall’amministrazione comunale di Treia col sostegno della Regione Marche, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 386/2019 (Misura 7) e nell’ambito del progetto “Sport a Treia”.



Il 23 luglio il via sarà dato da Santa Maria in Selva (con partenza dal piazzale della chiesa) alle 21.



Ai partecipanti vengono consigliati abbigliamento e calzature comode, di portare una bottiglietta d’acqua e una torcia.



Per ulteriori informazioni sul progetto “Salute in cammino Treia” si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche mentre per le iscrizioni si possono contattare Danilo Tombesi al numero 3482407754 o Ulisse Gentilozzi al numero 3496667368.