Giovedì 4 ottobre “Camminata per San Francesco”

Ore 21 in piazza della Libertà di Acquaviva Picena

ACQUAVIVA PICENA – Nell’ambito del progetto “Gli itinerari della fede” giovedì 4 ottobre, alle ore 21 in piazza della libertà, prenderà il via la quarta edizione della “Camminata per San Francesco” su iniziativa di Circolo Acli Oscar Romero, U.S. Acli Marche, amministrazione comunale di Acquaviva Picena e ufficio per la pastorale turismo, sport e tempo libero della diocesi di San Benedetto del Tronto.



Si consolida nel tempo, dunque che una manifestazione che vuol festeggiare il santo di Assisi in modo originale, con una camminata che tocca il territorio di Acquaviva Picena dove, va ricordato, esiste la chiesa di San Francesco, il luogo francescano più antico di tutta la marca.



Proprio per questo gli organizzatori dell’iniziativa hanno voluto riproporre anche quest’anno una manifestazione che permette di conoscere meglio il territorio, questa volta in particolare Acquaviva Picena e la chiesa di San Francesco in occasione della festività del santo di Assisi, ma anche di dare modo ai cittadini di occuparsi della propria salute grazie ad una semplice camminata che permette di avvicinarsi sempre di più ad uno stile di vita corretto.



Si tratta, comunque, di un evento che fa parte una lunga serie di manifestazioni inserite nel progetto “Gli itinerari della fede” che da dunque continuità a tale tipologia di eventi, strutturandoli nel tempo e coinvolgendo la popolazione in una iniziativa che va comunque anche a valorizzare il territorio visto che vengono anche visitati santuari, chiede, chiostri e comuni di piccole dimensioni nei quali molti podisti in precedenza non si sono recati.



Nel corso del 2018 il progetto “Gli itinerari della fede” ha toccato Ascoli Piceno, Cossignano, Montedinove, Spinetoli e Monteprandone, la prossima sarà la volta di San Benedetto del Tronto (venerdì 12 ottobre)



Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.usaclimarche.com. o la pagina facebook “Salute in cammino”