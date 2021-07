Giulia Michelini e Paola Michelini in scena sabato 10 luglio al Teatro Tor Bella Monaca

Il TSA Teatro Stabile d’Abruzzo e Stefano Francioni Produzioni presentano GIULIA MICHELINI e PAOLA MICHELINI in ALZA LA VOCE, in scena sabato 10 luglio alle ore 21 nell'Arena Esterna del Teatro Tor Bella Monaca.

Alza la voce prende spunto da un fatto reale- l’Orsa Pizza, chiusa da anni all’interno di una teca in un centro commerciale in Cina- ed utilizza la metafora per riflettere sugli stereotipi legati al femminile oggi, attraverso i personaggi di due donne, Stella e Pizza. Servendosi anche del linguaggio proprio della Stand Up Comedy, Alza la voce racconta un confronto ironico e surreale, che procede per analogie, per sfumature emotive, visive, sonore. Pizza e Stella sono due lati contraddittori della stessa donna, sono una l’opposto dell’altra: Stella fa le pulizie all’interno del centro commerciale in cui Pizza è rinchiusa, ed è determinata a liberarla, come se liberandola potesse spazzare via in un colpo solo tutte le ingiustizie che vede nel mondo e che lei stessa subisce; Pizza è disillusa, amara, leggera, troppo stanca per combattere, troppo feroce per essere davvero addomesticabile. Alza la voce è un tentativo di parlare del femminile e della sua natura, che sfugge a

qualsiasi definizione. D’altronde definire l’Altro secondo le proprie categorie di giudizio non significa, di fatto, vincolarlo a uno stereotipo?



Lo spettacolo andrà in scena nella prima stagione estiva del Teatro Tor Bella Monaca nell’Arena, uno spazio restituito ai cittadini dopo 15 anni di chiusura e una lunga serie di lavori di manutenzione, un luogo ideale per condividere emozioni e cultura nel rispetto delle regole anti-Covid. “Tor Bella Monaca Teatro Festival” è la nuova proposta del consolidato sodalizio Benvenuti - D’Alessio, per rilanciare il Teatro e sviluppare esperienze artistiche utili a riaffezionare il pubblico. 21 spettacoli in 45 giorni: questi i numeri della rassegna che spazierà dal teatro classico a quello contemporaneo, da commedie brillanti all’operetta oltre a reading e one woman show.



sabato 10 luglio ore 21



regia Paolo Civati

con GIULIA MICHELINI e PAOLA MICHELINI



TSA Teatro Stabile d’Abruzzo | Stefano Francioni Produzioni



