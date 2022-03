Giulia Mutti torna con “Notte Fonda”

Giulia Mutti torna con “Notte Fonda”, brano dal sound moderno, ammiccante verso un certo pop-rock venato di elettronica che ingloba però pianoforti, chitarre e batterie vere nella produzione senza mai slegarsi dall’importanza di un testo mai banale, diretto. Notte fonda parla del tirare il cuore oltre l’ostacolo, lanciarlo, riprenderlo, donarlo, ricomporlo. Nasce dallo sconforto l’idea di costruire una casa sulle proprie paure e scardinare le certezze, avendo cura di trovare una spalla su cui piangere, perché anche nella disperazione più totale in noi vince sempre la voglia di rinascere. Strofe incalzanti e serrate nella metrica lasciano spazio a un ritornello dalla melodia più larga, italiana, scanzonata e sofferente allo stesso tempo.



Giulia Mutti, classe ’93, è una musicista e cantautrice toscana.

Grazie al pianoforte inizia a scrivere canzoni e a raccontare il mondo a modo suo.

Influenzata dall’ascolto dei grandi cantautori italiani e dal pop internazionale Giulia muove i primi passi creandosi un’identità in cui spiccano determinazione e grinta.

Dal 2012 al 2017, porta avanti parallelamente la sua attività live (aprendo fra gli altri i concerti della PFM e partecipando al premio MUSICULTURA)e quella in studio, in cui, affiancata da musicisti e produttori come Fabrizio Barbacci e Steve Lyon, sperimenta e definisce il suo mondo musicale.

Già appartenente al roster BMG come autrice, nel 2017 firma anche un contratto discografico con l'azienda. Dopo la partecipazione a Sanremo Giovani 2018 con il brano “Almeno tre”, nel marzo 2019 pubblica l’Ep “Le Favorite, vol.1” progetto acustico in omaggio al cantautorato femminile.



Seguono i singoli “L’estate con me”, “Lontana” e “Romanzo cattivo”.

La primavera del 2020 accoglie “La testa fuori” il suo primo album di inediti pubblicato da Bmg, trainato dall’omonimo singolo e prodotto da Fabrizio Barbacci, guru del rock italiano.

Nell’estate 2020 parte il suo #latestafuoritour che la porta anche ad aprire, fra gli altri, i concerti dei Negrita. L’artista dalla spiccata personalità live, delinea un mondo in cui l’autenticità è tutto, trovando un punto di contatto fra cantautori e pop star. Nel 2022 firma con Matilde Dischi e torna con il nuovo singolo “Notte fonda”.