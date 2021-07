Gli alberghi Autentico Hotels pronti alla ripartenza

17 alberghi del brand si stanno preparando alla stagione estiva tra novità, nuove esperienze e massima cura del servizio

Ai nastri di partenza le strutture di Autentico Hotels che, in vista dell’imminente stagione, si sono rifatti il look e presentano in anteprima le loro novità.



Per andare incontro alla crescente richiesta del mercato nel segmento alto di gamma e di tutti gli italiani desiderosi di programmare una vacanza, Autentico Hotels risponde mettendo in pista le sue strutture per far vivere esperienze uniche in strutture dalla forte personalità e identità.



Gli Autentico Hotels situati in contesti naturali, storici e artistici di grande rilevanza sono tutti indipendenti e pronti ad offrire esperienze di soggiorno personalizzate legate al territorio nel massimo comfort ma con quell’atmosfera che solo la conduzione famigliare sa trasmettere ai propri ospiti.



Alcuni hotel sono già aperti, soprattutto quelli nelle grandi città come il Grand Hotel Savoia di Genova, il Leon’s Place di Roma, l’Hotel Ville Sull’Arno di Firenze, il Metropole e il Cà Nigra Lagoon Resort di Venezia. A Genova il Grand Hotel Savoia è rimasto in realtà sempre aperto per regalare momenti unici alla scoperta delle bellezze di Genova in totale sicurezza; Il Leon’s Place a Roma invece è aperto dallo scorso 24 Luglio e ha approfittato di questo ultimo anno per ristrutturare il giardino e rinnovare il look delle camere con nuovi pavimenti, colore alle pareti e complementi di arredo di design. A Firenze Ville Sull’Arno ha riaperto dopo Pasqua con tutti gli standard di sicurezza e distanziamento richiesti per offrire soggiorni rilassanti lungo le sponde dell’Arno a pochi passi dal centro. Anche a Venezia i due rinomati hotel Metropole e Ca Nigra Lagoon Resort sono già aperti e pronti ad accogliere gli ospiti nella suggestiva cornice della laguna. Ha riaperto il 1° Maggio anche lo storico Chateau Monfort di Milano con importanti novità, un nuovo menu per il ristorante Rubacuori e pacchetti che soddisfano le nuove esigenze del turismo di prossimità e di ricerca benessere. Il 1° Giugno aprirà invece il Martivs Private Suites nella capitale.



La maggior parte delle novità introdotte da tutte le strutture riguardano pacchetti che soddisfano la necessità di smart working, di riequilibrio mente/corpo con pacchetti benessere, di proposte speciali in occasione di eventi quali il Salone Nautico, la Biennale, ecc. ed eventi culturali.



Per far sì che ogni cliente si senta come a casa e al sicuro, ogni hotel riapre per la nuova stagione estiva 2021 nel pieno rispetto delle misure necessarie per tutelare la salute mettendo a disposizione gel igienizzante, mascherine, sanificando camere e gli spazi comuni e garantendo il dovuto distanziamento nelle aree comuni.



Un nuovo rifugio apre ad Amalfi, il Borgo Santandrea, già da un anno nel portfoglio Autentico Hotels ha atteso la ripartenza e le nuove disposizioni per poter inaugurare la struttura in tutta la sua bellezza per la stagione estiva. E’ la new opening del gruppo che il 1° Luglio aprirà le sue porte regalando incredibili viste panoramiche sul molo dei pescatori e sulla Costiera Amalfitana avvolti dai magici toni del blu.



Poco distante il San Montano Resort & Spa a Ischia inebria con il gelsomino in fiore e i profumi del limoneto; un luogo magico che il 27 Maggio riaprirà per accogliere i suoi ospiti con una nuova atmosfera ancora più suggestiva resa magica dalla Spa vista mare, dal ristorante che propone gli ingredienti della tradizione in chiave moderna e da un panorama di incomparabile bellezza.



Punto di partenza ideale per visitare le 5 Terre, in Liguria il Golfo dei Poeti Relais & Spa riaprirà il 2 Giugno dopo un importante intervento interno che ha permesso la creazione di 2 nuove Junior Suite, che possono ospitare fino a 7 persone, e 2 nuove Experience Deluxe Suite con SPA privata, mini piscina e vista mozzafiato a strapiombo sul golfo, per regalare esperienze di benessere e relax in un ambiente naturale unico.



Per restare in ambito marino, in Toscana il prestigioso Gallia Palace Beach Golf & Spa Resort riaprirà il 28 Maggio in occasione della settimana dello yoga che si terrà fino al 4 Giugno con eventi e attività sportive a tema e presenterà un restyling del front office, dei bagni nelle camere deluxe e nuovi infissi in tutte le camere per offrire ancora più comfort ai propri clienti.



Anche la new entry Autentico Hotels in Sardegna, il Lanthia Resort al centro del Golfo di Arbatax, aprirà la stagione il 28 Maggio abbracciando una più ampia idea di lavoro smart con una nuova sala lounge dedicata a chi cerca la tranquillità e il comfort dell'ufficio ma con il lusso di una location immersa nella natura e a due passi dalla spiaggia. Qui scaricare lo stress lavorativo è più facile con un break a metà mattina per un tuffo in piscina o una passeggiata all’ombra della pineta per poi godersi un massaggio fronte mare dopo una lunga call di lavoro.



Per coloro che amano la natura, i grandi spazi, il benessere e le camminate al fresco, la montagna di Autentico Hotels riserva incredibili sorprese: a fine Maggio è pronto ad aprire ancora più bello Castel Fragsburg che ha ampliato e restaurato l’originale residenza di caccia nel pieno rispetto della natura e del territorio circostante, creando un complesso unico in un territorio di 50 mila mq che racchiude il castello sulla rupe, cortili e giardini dove si coltivano ortaggi, frutta ed erbe utilizzate in cucina e nella Spa, con l’obiettivo di avvicinare gli ospiti alla natura e a preservarla.



Il Faloria Mountain Spa Resort di Cortina è pronto ad accogliere i suoi ospiti dall’11 Giugno per scoprire, insieme ai veri professionisti della montagna, un mondo unico fatto di pareti verticali, verdi vallate, alpeggi d’alta quota, boschi, ruscelli, laghi, canyon e cascate e le nuove experience in bicicletta realizzate in partnership con Basso Bikes. Dopo una giornata trascorsa nel verde, si accede alla Spa con trattamenti e massaggi che hanno tutto il sapore della montagna con i profumi delle erbe alpine e i loro benefici.



Situato nel secondo punto più alto d'Europa, a pochi minuti dal centro di Courmayeur anche il Mont Blanc Relais & Spa, che vanta una impareggiabile vista sul Monte Bianco, accoglie dal 21 Maggio gli ospiti che desiderano combinare natura, relax, benessere, sport e ottime arti culinarie della sua cucina gourmet.



Nella zona delle ville venete è già aperta La Barchessa di Villa Pisani, una vera eccellenza dove evadere dalla frenesia della città, che mette a disposizione una nuova area per colazioni all’aperto all’interno del parco di Villa Pisani, Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Per la nuova stagione ha in serbo per i suoi ospiti interessanti degustazioni di vini in cantina e passeggiate tra i vigneti grazie alla collaborazione con la prestigiosa azienda Inama.



A fine Maggio aprirà con tante novità sia in termini di camere che di attività all’aria aperta anche Il Falconiere Relais & Spa immerso nei suggestivi paesaggi Toscani in provincia di Arezzo. Una location perfetta in termini di sicurezza, tranquillità e relax con cucina a 1 Stella Michelin, completata dai vini di produzione propria e dalla visita delle Cantine Baracchi.



L’offerta di Autentico Hotels comprende 17 strutture alberghiere in 10 regioni d’Italia, con 16 ristoranti di cui 2 stellati Michelin, 13 Spa, 3 spiagge private, 1 campo da golf e 16 sale meeting.