Gli alberghi diventano hotel didattici, in attesa della prima Università Italiana del Turismo, mentre le aziende si trasferiscono in crociera

Gli spunti emersi dall’ultimo giorno degli Stati Generali Mondo Lavoro del Turismo a Venezia.

L’albergo si trasforma e diventa un Hotel Didattico per completare “al vero” la formazione turistica con esperienze sul campo al fianco di esperti e rendendo attive le stagioni basse o di chiusura. Un sogno che può diventare realtà grazie alla creazione di un vero e proprio istituto universitario alberghiero, in Valle d’Aosta, la proposta di Alessandro Cavaliere, CEO di Alpissima Hotels o grazie all’idea di Gherardo Manaigo direttore dell’iconico Hotel de la Poste di Cortina d’Ampezzo.



La ripartenza del settore passa anche dal mondo delle crociere grazie al “fair working”, la nuova frontiera dello smart working che permette di lavorare da bordo delle navi da crociera in totale sicurezza vivendo in una bolla controllata grazie a un protocollo validato dal CTS, come ha raccontato Leonardo Massa, managing director di MSC Crociere.



Progetti concreti di ripartenza quelli lanciati nel corso dell’ultimo incontro degli Stati Generali Mondo Lavoro del Turismo che si è svolto ieri a Venezia nel corso del quale, tra gli altri, sono intervenuti anche Elena Donazzan, assessore all'istruzione, alla formazione, lavoro e pari opportunità Regione Veneto, Jean Pierre Guichardaz, assessore regionale al turismo Valle D’Aosta, e Salvo Manca, vicepresidente ITS sul turismo e beni culturali Regione Sardegna. Di seguito tutti gli interventi dei relatori dell’incontro.