Gli AnimAttori. Il nuovo singolo Dea Fortuna!

Si continua a ballare con Gli AnimAttori

Da domenica 13 marzo 2022 è disponibile il nuovo brano dal titolo “Dea Fortuna” de Gli AnimAttori su tutti i digital store e il videoclip sul loro canale ufficiale di youtube.

L’uomo, da sempre, passa la vita a cercare di soddisfare i propri desideri ed in effetti è proprio così: la fortuna domina l’uomo contrastandolo o agevolandolo nel suo cammino.

Nessuno, però è in grado di avere una chiara immagine di cosa sia la fortuna concretamente o da che cosa sia generata e il perché.

In realtà essa è qualcosa di inesistente, qualcosa che non ha un’essenza; infatti ogni uomo ha solo un’idea di fortuna, una semplice convinzione, che, purtroppo, lo porta a credere spesso di esserne avvolto, comandato e addirittura intrappolato.

Nel video si vedrà come la Dea Fortuna si prenderà gioco dei tre protagonisti, i quali si renderanno conto che alla fine la fortuna esiste nel momento in cui il talento incontra l’opportunità.

“Dea fortuna” è un brano influenzato da diversi generi musicali, che vanno dal pop al reggaeton composto dal producer Music Generation di Mino Pisicoli.

Gli AnimAttori artisti dello spettacolo formato da Michele Penisola, Edoardo Schiaffi e Luana Montane un mix tra Puglia e Roma, nel loro videoclip rendono ancora omaggio alle bellezze del sud Italia, in modo particolare alle Tavole Palatine di Metaponto,la spiaggia di Scanzono Jonico, Gravina sotterranea e alcuni locali di intrattenimento del territorio gravinese.

Nel videoclip musicale ad interpretare il ruolo della Dea Fortuna c’è un’altra pugliese di Gioia del Colle, la fotomodella Paola Leonetti conosciuta nel gossip nazionale per essere stata l’ ex fiamma del ballerino Raimondo Todaro, ed attualmente insegnante del noto programma televisivo “ Amici”.

Con questo brano Gli AnimAttori faranno il loro debutto con con una delle migliori etichette discografiche indipendenti la Visory Records che ha lanciato e gestisce Random.