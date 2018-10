Gli appuntamenti con l’U.S. Acli Marche di martedì 30 ottobre

Iniziative di carattere ludico sportivo nella vallata del Tronto

Per martedì 30 ottobre l’U.S. Acli Marche ha organizzato nel territorio della vallata del Tronto alcune iniziative di carattere ludico sportivo.



Nell’ambito del progetto “Sport senza età, presso la sala polivalente della Casa albergo Ferrucci in via Tucci dalle ore 17,30 alle 18,30, si si svolgerà un corso gratuito di burraco aperto a soci, amanti e simpatizzanti del gioco che permetterà di apprendere le nozioni e le regole di tale attività ma anche di trascorrere un po’ di tempo in compagnia, valorizzando così la socializzazione e l’aggregazione come strumento di contrasto all’isolamento sociale.



Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni si può contattare la segreteria dell’Associazione Hozho (tel. 3295439141),



L’iniziativa è sostenuta all’Asur Marche ed andrà avanti fino a dicembre ogni martedì.



Dalle ore 18,45 alle ore 19,45, sempre presso la Casa Albergo Ferrucci, si svolgerà l’iniziativa “Percorso di respiro consapevole” a cui è possibile partecipare gratuitamente.



“Conoscere il valore del respiro – dicono i promotori del corso – ci aiuta a vivere meglio e a trovare benessere, serenità ed energia ogni giorno. L’iniziativa andrà avanti ogni martedì e la partecipazione è gratuita”.



Il progetto rientra nell’iniziativa “Ricostruire le comunità” dell’U.S. Acli provinciale ed è sostenuto dalla Chiesa Valdese attraverso i fondi dell’8 per mille.



Alle ore 21, invece, a Centobuchi in piazza dell’unità, prenderà il via l’iniziativa “Salute in cammino”, organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale. Si tratta di una camminata della durata di circa 5 chilometri finalizzata a promuovere stili di vita corretti tra i cittadini. In caso di maltempo o pioggia la camminata non si svolgerà.



Per ulteriori informazioni sulle iniziative dell’U.S. Acli si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.





Due invece le iniziative in programma a San Benedetto del Tronto.



Alle 21 presso il Circolo Mare Bunazz in via dei tigli si svolgerà un torneo di burraco. Sono previsti 3 turni: 2 mitchell e una danese per 4 smazzate. Per le iscrizioni ci si può rivolgere alla responsabile di gara Patrizia Anelli (3398317594).



Sempre a San Benedetto del Tronto, presso il Palariviera Piazza Aldo Moro (Secondo piano sala musical), alle ore 21 prosegue il corso di yoga tenuto dall’insegnante Eugenia Brega che si svolge nell’ambito del progetto “Sport senza età”. L’iniziativa è cofinanziata dall’Asur Marche e dalla Fondazione Carisap e patrocinata dall’amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto.