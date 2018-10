Gli appuntamenti con l’U.S. Acli Marche di venerdì 26 ottobre

Iniziative di promozione della salute in occasione del Mese Rosa

Anche venerdì 26 ottobre sono in programma numerosi appuntamenti con le attività dell’U.S. Acli Marche nel territorio della vallata del Tronto.



A Porto d’Ascoli, con partenza dalle ore 21 in Piazza Cristo Re, prenderà il via la consueta camminata del progetto “Salute in cammino” inserito nell’iniziativa “Sport senza età” cofinanziato da Asur Marche e Fondazione Carisap. La partecipazione è gratuita e per aderire all’iniziativa basta presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima del via per la registrazione dei dati anagrafici.



Sempre nell’ambito del progetto “Sport senza età” sono in programma due lezioni di yoga.



A Stella di Monsampolo l’appuntamento è per le ore 19 presso la Polisportiva Spazio Stelle (in piazza Bachelet 5).



A San Benedetto del Tronto l’appuntamento è invece per le ore 21 presso la Sala Musical del Palariviera in piazza Aldo Moro.



Ci sono ancora dei posti disponibili per partecipare ai corsi di yoga che andranno avanti fino a dicembre. Il costo è di 20 euro (15 per soci Coop Alleanza 3.0 e un familiare). Per eventuali informazioni si può contattare il numero 3358119319).



Sempre a Stella di Monsampolo, presso la Polisportiva Spazio Stelle, dalle 20 alle 21,30, si svolgerà una lezione di Tajiquan – Qigong affidata alla direzione del maestro Raffaele Tassone dell’A.S.D. Sen Dao.



Per informazioni sull’iniziativa si possono contattare i seguenti recapiti: 328/4424438 oppure raffa.tassone54@gmail.com.



Le varie iniziative, alle quali stanno partecipando molte donne, si svolgono in coincidenza con il cosiddetto Mese Rosa. Da tanti anni, infatti, il mese di Ottobre viene abbinato alla promozione della salute della donna ed in particolare alla prevenzione del tumore al seno.



Quella del cancro alla mammella tra le patologie oncologiche è la più diffusa tra il genere femminile con circa 50000 nuovi casi ogni anno solo nel nostro Paese e con un trend in incidenza in leggera ascesa essendosi fermato su un + 0,3% nelle ultime stagioni. Di questi casi, purtroppo, il 30% è destinato a progredire e a evolversi in tumore avanzato.