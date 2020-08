Gli italiani passano quasi 2 ore ogni giorno sui social network, racconta Contenuti Digitali nella ultima ricerca sullo Stato dei Social in Italia

Durante la quarantena, invece, il tempo speso sui social è aumentato fino a +81%.

Il blog di digital marketing "Contenuti Digitali" ha pubblicato la ricerca più aggiornata sull'uso dei social network in Italia.



Ecco i punti salienti:



Gli italiani passano quasi 2 ore ogni giorno sui social network, ma rimangono sotto la media mondiale.



Durante la quarantena, invece, il tempo speso sui social è aumentato fino a +81%.



Marcata la differenza con il resto del mondo per gli utenti che usano i social per scopi professionali: solo il 31% in Italia, contro il 40% nel resto del mondo.



Ma quali sono i social più utilizzati e come vengono visitati?



- La prima piattaforma per numero di accessi mensili è Facebook, seguita da YouTube.



- Whatsapp è l’app di social network più scaricata sia per Android che per iPhone.



- Il social network più interessante dell’anno è TikTok, con un incremento degli utenti pari al 457% in soli 9 mesi, superando Reddit.



- Twitter si rivela una sorpresa, con +24% di nuovi utenti in 12 mesi.



E' possibile visionare la ricerca completa al seguente link: https://www.contenutidigitali.net/statistiche-utilizzo-social-network





Cos’è Contenuti Digitali?



Contenuti Digitali è un sito di risorse di digital marketing nato per aiutare le imprese a comunicare meglio online e a ottenere più clienti utilizzando strategie innovative di marketing.



