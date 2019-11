Gli itinerari Palladiani volano a Londra per la World Travel Market

Palladian Routes ha affascinato il mondo raccontando il patrimonio Veneto

Dal 4 al 6 novembre una parte dell’offerta turistica della regione Veneto, rappresentato dalla Rete “Itinerari Palladiani/Palladian Routes - Lands of Beauty”, ha avuto una rilevante partecipazione alla World Travel Market, manifestazione giunta alla sua 40esima edizione e che si tiene ogni anno a Londra, considerata un must per il settore turistico.

Gli Itinerari Palladiani, inseriti nell’area di promozione delle “Ville Venete”, ha contribuito, come DMC ovvero Destination Management Company con lo scopo di veicolare, le Rotte Palladiane nel mondo, avendo il compito di raccontare la storia della cultura, della democrazia, dei valori, dell’architettura, le virtù della Serenissima, sotto un profilo attento al turismo consapevole, privilegiati dai loro servizi di E-bike ed E-car.

La partecipazione di Palladian Routes - Lands of Beauty, al Wtm di Londra si inserisce in un più ampio progetto di promozione turistica della Regione Veneto, volto al consolidamento del mercato target mondiale, che ha visto nel corso dell’anno l’implementazione di numerose attività rivolte sia al segmento B2C che al segmento B2B.

“Si è trattato di un’opportunità unica, non solo per Vicenza ma per l'intera industria del turismo Veneto, l’incontro con i buyers provenienti da tutto il mondo, ci ha permesso di confrontarci, di allargare le nostre visioni – ha dichiarato il Direttore della rete Manuel Gazzola - prendere spunto da quello che il turista medio alto cerca e vuole e che noi faremo di tutto per soddisfare e di conseguenza, incrementare sempre più incoming verso la nostra affascinante regione e tutto il nostro territorio”.

Londra è una delle fiere più importanti al mondo, in Europa dopo Berlino (ndr ITB Fiera Internazionale del Turismo), è una tappa fondamentale, a livello globale inoltre, c’è uno sviluppo costante del turismo e in particolare dei fruitori di fascia medio alta e del luxury.

“La cosa che mi ha stupito di più – ha continuato il manager della rete Gazzola - è stato l’interesse mostrato da ogni parte del globo, non solo turisti provenienti dal nostro mercato “naturale” Nord Europa e Nord America, abbiamo incontrato persone provenienti da tutto il mondo in maniera molto più eterogenea”.

La Palladian Routes - Lands of Beauty ha avuto al WTM di Londra un’esperienza eccellente, circa 150 buyers da tutto il mondo: Nord America, Nord Europa, Sud Africa, Paesi Arabi, Australia, Russia anche Spagna, Portogallo e Cina. Gli appuntamenti con i Tour Operator si sono basati sul turismo High End & Luxury e i prodotti turistici sono stati i protagonisti di questi incontri; inoltre i Tour Operator interessati alla zona del Sud Europa, in particolare rivolti all’'Italia e i Marketplace Internazionali sono stati attratti dai servizi che “Palladian Routes- Land of Beauty” offre come Destination Management Company.

Prossima, la presenza della rete degli itinerari palladiani, dal 24 al 28 novembre a Venezia per la Alli, manifestazione che offre la possibilità ai Travel Designer di tutto il mondo di scoprire l’autenticità del Lifestyle italiano nel contesto di lusso, attraverso l’arte e l’artigianato, un’ulteriore occasione di crescita e approfondimento per “Palladian Routes – Lands of Beauty” e per tutta la regione Veneto.