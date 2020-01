Gli pseudo regolatori dell'umore

Distribuiti a Brescia quasi 200 libretti informativi sugli effetti non desiderati degli pseudo regolatori dell'umore. Evidentemente l'industria psicofarmacologica ritiene che l'umore sia regolabile attraverso sostanze biochimiche individuate da una pseudo indagine scientifica.

In che nodo gli psicofarmaci influenzano il corpo?



Il CCDU, Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani, ha diffuso, nel quartiere di Sanpolino 200 opuscoli che informano sugli pseudo regolatori dell'umore.



Il testo contenuto illustra come il corpo sia composto da elementi chimici ricavati dal cibo e dall'acqua ingerita, che si trasformano con la luce solare e con l'aria inspirata.

Ci sono milioni di reazioni chimiche che avvengono in continuazione. L'aggiunta di una sostanza aliena nel corpo, come ad esempio uno psicofarmaco, ne altera la normale biochimica.



A volte questo squilibrio determina una falsa e momentanea sensazione di euforia (il sentirsi 'su'), brevi momenti di slancio energico o un senso anormale di aumentata attenzione. Tuttavia, non è normale sentirsi in questo modo. La sensazione non dura e ne può risultare dipendenza.

Questi pseudo farmaci funzionano alterando la normale funzionalità del corpo: la accelerano o la rallentano, la attenuano o lo sopraffanno. Questo è il motivo per cui provocano effetti collaterali.



Non si deve ritenere che questi pseudo farmaci guariscano qualcosa. II loro unico scopo è di coprire o 'mascherare' i problemi della persona che li assume. Allo stesso tempo danneggiano il suo corpo. Come un'automobile che venga alimentata con combustibile per razzi, lui sente di poter viaggiare a mille chilometri all'ora per tutto l'isolato, ma le gomme, il motore e le parti interne ne rimangono devastate.



Non ci sono dubbi che le persone sperimentino problemi e turbamenti che possono a volte anche essere causa di gravi problemi mentali. Ma dire che queste cose siano dei "disturbi mentali" o che siano causati da "squilibri chimici cerebrali" trattabili unicamente per mezzo di farmaci è disonesto, dannoso e, a volte, letale.



Inoltre ognuno di noi può osservare, nella migliore delle ipotesi, i deludenti risultati delle terapie farmacologiche.



La campagna informativa



Il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani (CCDU) Onlus, è un'organizzazione di volontariato non a scopo di lucro, finalizzata a investigare e denunciare le violazioni psichiatriche dei diritti umani.



Il CCDU è stato fondato in Italia nel 1979 ed è diventato una Onlus nel 2004. Il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani (CCDU) Onlus è una organizzazione indipendente ed è collegato ideologicamente al CCHR (Citizen Commission on Human Rights), che ha sede a Los Angeles.



Il CCHR International è stato fondato nel 1969 dalla Chiesa di Scientology e dal Professor Thomas Szasz, professore emerito di psichiatria all'Università di Syracuse, Stato di New York e autore di fama internazionale. A quel tempo le vittime della psichiatria erano una minoranza dimenticata, segregate in condizioni terribili nei manicomi sparsi nel mondo. In seguito a ciò, il CCHR elaborò una dichiarazione dei Diritti Umani sulla Salute Mentale che è diventata la linea guida per le riforme nel campo della salute mentale.



I volontari del CCDU, con questa campagna informativa, si sono ispirati alle parole di L. Ron Hubbard: “un essere è di valore solo nella misura in cui può essere utile agli altri”.

Dal sito della campagna: "ccdu.it" è possibile richiedere un kit informativo gratuito.