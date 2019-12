Gli stabilimenti balneari si pagano. Scegliere dove fermarsi è una questione di gusti e di costi.

Andare in vacanza in estate con la famiglia con gli amici è qualcosa di fantastico, ma bisogna guardare molto attentamente ai costi, dove effettivamente si può risparmiare e godersi la vacanza meritata al miglior prezzo e soprattutto senza spiacevoli sorprese.

Finale Ligure non è Alghero. E non per le acque in cui si nuota: entrambe sono di qualità eccellente, secondo tante Agenzie. La differenza riguarda piuttosto le spiagge. Ad Alghero ci sono stabilimenti privati a pagamento e spiagge libere gratuite. Si può scegliere: se si cerca comodità si va in quelle a pagamento; se si preferisce la spiaggia selvaggia o si vuole risparmiare basta recarsi in quella libera. Provateci ad Finale Ligure: la spiaggia libera è solo un’ipotesi astratta. In mezzo a decine e decine di stabilimenti privati, sovraffollati e sempre più pretenziosi, appaiono piccoli fazzoletti di spiaggia libera presi d’assalto da ragazzi, genitori e nonni che non si possono permettere il lusso di due lettini e un ombrellone. In Italia le spiagge, non sempre si può davvero scegliere dove stendere il telo mare e concedersi qualche ora di relax. La mancanza di spiaggia libera costringe a rivolgersi agli stabilimenti a pagamento, obbligando a volte anche a pagare servizi extra come la cabina. Con costi non indifferenti.

Stabilimenti occhio ai prezzi: confrontati i prezzi di un ombrellone e due lettini in nove località d'Italia. Per godere di mare e sole ad Finale Ligure, in agosto (per una settimana dal 5 all' 10) si devono spendere circa 20 euro. In più, alcuni degli stabilimenti liguri contattati ci tengono a sottolineare che: "Il numero massimo di persone che può occupare l'ombrellone è di 3 o 4, non di più". Con buona pace delle famiglie numerose. Per risparmiare qualcosa ad Finale Ligure non si può nemmeno tentare di buttarsi sull'ultima fila perché il prezzo è uguale in tutte le posizioni. A Lignano, sulla costa opposta in Friuli Venezia Giulia, la situazione è diversa. Qui le prime file costano di più, e il prezzo si riduce mano a mano che si scelgono file più lontane dal mare. L'offerta tra un bagno e l'altro, dunque, si discosta di poco, i servizi sono allineati e i prezzi uguali. Chi vuole andare in spiaggia nel pezzo di costa gestito da una società, o si fa andare bene stabilimenti appiattiti dalla mancanza di concorrenza con servizi che vanno rimodernati (ma che si pagano) o deve armarsi di pazienza e bicicletta e cercare, a distanze considerevoli, un bagno che offra qualcosa di meglio. Di libertà, dunque, a volte ce n'è meno di quella che sembra. Spostandoci verso il centro Italia, si arriva a Viareggio. Qui, come ad Finale Ligure, non c'è possibilità di risparmiare scegliendo una fila arretrata perché il prezzo è uniforme: abbiamo chiesto a 13 stabilimenti della località toscana e ombrellone e lettini si possono pagare da un minimo di 153 euro fino a un massimo di 300. Tuttavia a differenza di altri posti, a Viareggio si può trovare spiagge libere alternative. Passiamo al sud: a Gallipoli per la solita settimana di agosto si spende circa 174 euro, con prezzi più cari nella costa sud rispetto alla quella nord. Attenzione però a non spostarsi verso le due riserve naturali Punta della Suina e Torre Pizzo limitato): qui si arriva anche a 312 euro per la prima fila. Anche a Taormina e Giardini Naxos meglio valutare bene prima la zona. Nella costa di Taormina c'è una grande variabilità di prezzi: da uno stabilimento all’altro, a parità di fila, si può spendere quasi il triplo, da un minimo di 95 euro fino a 280. Questo dipende dalla zona, dalle caratteristiche dello stabilimento e dal servizio offerto. I prezzi sono più bassi a nord, si alzano nella zona di Taormina: a Mazzeo la prima fila costa in media 110 euro; a Taormina 220.



Occhio: In vacanza Italia si può risparmiare.



A chi decide di passare le proprie vacanze su una spiaggia di sabbia attrezzata con ombrelloni e lettini a due passi dal mare con la famiglia con i bambini, con gli amici, per rilassarsi e divertirsi in un’unica soluzione all inclusive oppure con pensione completa nei tanti villaggi turistici in Italia con tante offerte last minute che mirano a far risparmiare tutti coloro che amano trascorrere le vacanze in Italia e un occhio di riguardo al portafoglio, visto le numerose offerte che vengono lanciate dai villaggi turistici per garantire il massimo risparmio e la massima trasparenza il prezzo è sempre quello, non si trovano mai brutte sorprese .