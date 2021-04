Gli “Stati Generali delle Donne” aderiscono a “La Primavera del Coaching AICP” mettendo in comune il valore dell’autodeterminazione

La convenzione stipulata tra l’Associazione Italiana dei Coach Professionisti e gli Stati Generali delle Donne ha lo scopo di perseguire l'intento comune alle due associazioni di contribuire ad una società più equa e responsabile attraverso il sostegno dell'impegno individuale nell'ottenere obiettivi autodeterminati di miglioramento personale o professionale e/o organizzativo.

Nell'ambito dell'iniziativa “Primavera del Coaching” 2021 promossa da AICP a livello nazionale, fino al 20 giugno le associate di SGD potranno aderire ai percorsi di Coaching gratuiti donati da coach professionisti soci di AICP. Verranno erogate fino a quattro sessioni di coaching individuali online della durata di un'ora ciascuna fino al 15 settembre 2021.



L'iniziativa “La Primavera del Coaching AICP 2021” viene gestita da ogni Coaching Club a livello regionale sul tema del “Lavoro” e le sessioni di coaching si svolgeranno online con l’ausilio delle principali piattaforme di video chiamata.



La convenzione stipulata tra AICP e SGD ha lo scopo di perseguire l'intento comune alle due associazioni di contribuire ad una società più equa e responsabile attraverso il sostegno dell'impegno individuale nell'ottenere obiettivi autodeterminati di miglioramento personale o professionale e/o organizzativo e trova espressione in attività concrete come quella dei percorsi gratuiti di coaching donate dai soci e dalle socie AICP.

Per Laura Leone, presidente di AICP "Creare relazioni sul territorio, in comunione di valori e intenti, è come partecipare a una festa, per noi di AICP. L'augurio è che le socie di SDG e socie e soci di AICP possano arricchirsi vicendevolmente e creare connessioni i cui frutti sono di nutrimento per tutti. È quello che accade nel tempo ogni volta che ci avviciniamo e riusciamo a guardare nella stessa direzione, quella di uno sviluppo e di una realizzazione accessibile e sostenibile per tutti.

Con gratitudine verso il Coaching Club Friuli Venezia Giulia che ha donato a tutta l'associazione le basi per costruire questa partnership e verso tutti quei Coaching Club che sappiamo si stanno già adoperando per lo stesso scopo. Buon lavoro e buona primavera a tutti!"



Soddisfazione viene espressa da Isa Maggi, presidente di SGD:” Abbiamo con grande entusiasmo accolto la proposta perché crediamo tantissimo nei percorsi di coaching come via per superare le proprie comfort zone e andare oltre, verso l’ autodeterminazione e nuova consapevolezza.”



Dal 15 aprile al 20 giugno le associate di SGD possono aderire ai percorsi di coaching gratuiti tramite la compilazione di un modulo di adesione disponibile all’indirizzo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5b-0my4meiFSfTHxICdnS61douvPzopjueHjcEaYfjZ3_IQ/viewform.



Ciascuna richiesta di adesione sarà gestita centralmente da AICP e abbinata a un/a coach disponibile per l'iniziativa.

Fino al 15 settembre, per ciascuna richiedente associata di SGD, saranno erogate fino a quattro sessioni di coaching online della durata di un'ora ciascuna; qualora risultasse necessario svolgere una o più sessioni aggiuntive per la conclusione del percorso, i/le coach aderenti all’iniziativa si impegnano ad erogare le ulteriori sessioni sempre a titolo gratuito.

Ciascuna associata di SGD che avrà partecipato all'iniziativa riceverà alla fine del proprio percorso il modulo "Questionario di gradimento Primavera 2021" da compilare in forma anonima, utile ad AICP per comprendere il grado di soddisfazione rispetto all'iniziativa.



Cos’è Aicp?

AICP è un’associazione di coach professionisti iscritta nell’elenco delle Associazioni Professionali presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ex legge 4/2013. La sua missione è costruire insieme ai soci crescita professionale tramite il confronto, la ricerca e la formazione continua per garantire ai clienti un coaching di eccellenza con tre scopi fondamentali:

1-Approfondire la metodologia, la ricerca e la filosofia del Coaching in un’ottica di confronto leale, onesto e pluralista tra Coach.

2-Promuovere la ricerca, la formazione e la divulgazione del Coaching in Italia, in modo da sviluppare la credibilità e l’efficacia del Coaching stesso.

3-Organizzare servizi per i soci con il fine di orientare i Coach alla professione, all’avvio della stessa, assicurare e garantire ai clienti la massima professionalità.

Ogni regione ha organismi dove si può decidere e agire insieme: i Coaching Club.

Visione: contribuire a costruire una società più felice nella quale sia possibile allenare il proprio potenziale umano, per farlo diventare forza concreta di scelta e cambiamento, nel rispetto degli individui, della collettività e del bene comune.



Cos’è SGD?

L'associazione "Stati Generali delle Donne Hub", apartitica, apolitica e indipendente, ha carattere nazionale ed è senza scopo di lucro, democratica, di promozione sociale, di formazione della persona e culturale, su base volontaria, che opera secondo i principi delle pari opportunità, dell'uguaglianza, per la difesa dei diritti, dell'ambiente e de beni comuni, ponendo la centralità del lavoro delle donne quale elemento imprescindibile di sviluppo equo e sostenibile.

(..) Persegue lo scopo di valorizzare le pari opportunità e la cultura di solidarietà e di mutuo aiuto (..) come strumento formativo, culturale e occasione di crescita per la comunità nazionale ed internazionale, al fine di creare le condizioni per un vero empowerment delle donne e una disseminazione delle politiche di gender mainstreaming, attraverso proposte di respiro nazionale ed internazionale.



Cos’è il Coaching?

E’ prima di tutto una filosofia di vita basata sul rispetto della persona, sulla convinzione che le potenzialità di ognuno, così come la fiducia, la speranza, la determinazione, possono essere allenate. Nella pratica il Coaching è un metodo di sviluppo personale e organizzativo che si basa sulla relazione di fiducia tra Coach e Cliente (Coachee) al fine di valorizzare e allenare le potenzialità del Cliente o dell’organizzazione per il raggiungimento di obiettivi definiti.



