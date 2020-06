GO un mese dopo

E' passato un mese dall'uscita del libroGO e già sta rivoluzionando il concetto di "Libro"



GO il nuovo progetto editoriale che cambia per sempre il concetto del “libro”



Compie un mese il Nuovissimo progetto GO, un vero e proprio progetto editoriale che si sviluppa tramite un libro e una piattaforma tecnologica collegata.



Nel bel mezzo di un lockdown mai vissuto prima, e nemmeno immaginabile, prende vita il progetto GO, un libro che si legge come un libro, si ascolta come una Radio e si guarda come una TV, ma soprattutto un libro che non ha la parola fine in quanto l’ultimo capitolo lo scriverà il lettore.



E' adatto a tutte le età.



Parla ai nonni, un valore inestimabile per ognuno di noi, con la loro saggezza ed esperienza sono la fonte della trasmissione dei valori fondanti di una società, sono il calore e il faro per ogni bambino



Parla ai genitori, che svolgono il mestiere più difficile al mondo: educare le nuove generazioni a crescere in un mondo sempre più complesso



Parla agli imprenditori che, mai come in questo momento, devono reinventarsi e innovare per superare e rilanciare nella giusta direzione la loro impresa



Parla a tutti gli innovatori che hanno un’idea e che vogliono provare a mettersi in gioco per realizzarla. GO può essere l’occasione per loro: inviandoci la loro idea e dettagliandola il più possibile, potrebbe essere pubblicata nel mio libro grazie alla Realtà Aumentata. Tutti i lettori avranno modo di leggerla e di votarla: l'idea con il maggior numero di voti verrà premiata con parte del ricavato dalle vendite del libro per essere concretamente realizzata.

GO è una piattaforma multimediale e multidisciplinare che promuove, sostiene e finanzia l’innovazione Italiana.



Il tuo contributo è molto importante e gradito. Acquistandolo o regalandolo aiuteremo qualcuno ad avere la possibilità di portare alla luce il suo progetto innovativo nel nostro Paese, in un momento cosi impegnativo. Questa persona potresti essere anche tu!