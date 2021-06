Gourmet di Sicilia: al Baglio Oneto Luxury Wine Resort è tutto pronto per farci assaporare il gusto pieno della vita

Un soggiorno all’insegna dei piaceri enogastronomici al Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo di Marsala

Una terra baciata dal sole, e benedetta da prodotti che vengono esaltati nella profumatissima cucina di alta tradizione: la Sicilia è un vero paradiso per chi ama la buona tavola. E con la voglia di tornare ad assaporare il gusto pieno della vita Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo – LUXURY WINE RESORT di Marsala invita a trascorrere un soggiorno all’insegna dei piaceri enogastronomici, un tuffo nella sensualità che avvolge ogni aspetto della vita mediterranea. Tra i menu speciali che offre il Ristorante, i food lovers devono assolutamente provare Ori di Sicilia, nel quale sono protagoniste le eccellenze sicule, tra cui “l'oro rosso del Mediterraneo" ovvero il gambero rosso di Mazara; “l'oro verde", il pistacchio di Bronte; l' "l'oro nero", il cioccolato di Modica; “l’oro giallo”, l’olio EVO: colori e sapori intensi per un viaggio nel gusto puro. Il menu Erbe della tenuta vede protagoniste le erbe aromatiche che crescono all’interno del Baglio, in abbinamento principalmente con il pesce, spicca il menù Vini in cucina che salta l’uso del vino di produzione propria nella cottura di pietanze gourmet. Per passione e tradizione, ancora oggi, sotto l’attenta gestione della famiglia si producono 8 tipologie di vino, tra cui il famosissimo vino da meditazione Marsala D.O.C., lo Zibibbo, l’Inzolia, il Grillo, il Nero d’Avola, il Merlot ed un profumatissimo e delizioso olio extra vergine d’oliva. Il menu degustazione – di carne o pesce – vede ognuna delle cinque portate accompagnata da un differente calice di vino, mentre il menu della tradizione consente di assaporare i piatti più tipici della cucina siciliana. E’ disponibili anche un ricco menu alla carta che prevede piatti gourmet e piatti flambé, ci sono tutti gli ingredienti per una cena perfetta. Il ristorante, certificato dall’AIC (Associazione Italiana Celiachia), offre anche pietanze gluten free, vegetariane e vegane.



Mangiare e bere bene qui è una cosa seria! Gli ospiti hanno la possibilità di visitare il baglio e la cantina di affinamento, per conoscere le caratteristiche architettoniche della struttura, gli antichi attrezzi di lavoro e naturalmente per gustare una selezione di vini e l'olio EVO della tenuta accompagnati da prodotti tipici in abbinamento. La storia di Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo è molto antica: la “Casa Fortificata”, protetta da alte mura, da un grande portale in ferro battuto e da un’imponente torre merlata, proteggeva i raccolti e le produzioni agricole. La sua produzione fu molto apprezzata già dal Settecento, testimonianza ne è l’antica etichetta di vino “Oneto dei Principi di San Lorenzo” conservata nella cantina della tenuta che riporta lo stemma degli Oneto e quello dei Sacri Palazzi Apostolici, di cui fu fornitrice ufficiale. E la tradizione incontra la contemporaneità E la tradizione incontra la contemporaneità all’ora del tramonto, che ogni giorno qui dipinge il cielo con riflessi meravigliosi, grazie all’aperitivo con un calice di vino o con un originale “Signature Cocktail Baglio Oneto”, naturalmente a base di vini prodotti dalla tenuta. Un brindisi alla vita!



Per informazioni:



Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo



Luxury Wine Resort



Contrada Baronazzo Amafi 8



91025 Marsala (TP)



Tel. 0923 746222



WhatsApp 377 3271098



www.bagliooneto.it



info@bagliooneto.it