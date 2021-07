Graduation day verona, 25 giugno 2021

Si è tenuto venerdì 25 giugno nel cuore di Verona presso lo storico Palazzo della Gran Guardia, che si affaccia su Piazza Bra una delle più belle e suggestive al mondo, il Graduation Day per i corsi post diploma (2018/20 e 2019/2021) e master (2019/2020) di Moodart Fashion School.

Verona, 29 giugno 2021 - La cerimonia, organizzata in sicurezza per Moodart Fashion School da Fondazione San Nicolò (ente no profit con focus nella gestione della formazione di cui fa parte anche l'Accademia), e patrocinato dal Comune di Verona aveva anche lo scopo di coinvolgere la città stessa, la sua eleganza e la sua forza, in un momento di gioia e celebrazione dedicato alle generazioni future che saranno il motore della ripresa.



Un traguardo importante per gli oltre 200 studenti che con entusiasmo e soddisfazione hanno chiuso un percorso accademico particolarmente impegnativo. Tra i diplomandi erano presenti anche quelli che hanno terminato gli studi a giugno 2020 a cui è stato dedicato un momento ad hoc.



Da sempre Moodart si prende cura di tutti i suoi studenti e fa sì che la persona sia al centro di ogni percorso di formazione, dice Elisa Sorrentino founder e Direttore di Moodart. Desideravamo fortemente poter celebrare la loro resilienza e per questo abbiamo pensato ad una cerimonia che in qualche modo potesse coinvolgere l'intera Verona. Questo scambio tra la scuola e la città per noi è centrale. Già con il progetto MAKESROOM, uno spazio polifunzionale e interattivo nel cuore del centro storico che sarà inaugurato a breve, avevamo esplicitato questo nostro desiderio di apertura. La nostra creatività sarà sempre più a servizio delle aziende, anche del territorio, in un'ottica di reciproco e proficuo scambio.



L'evento si è svolto dalle 13.30 alle 19.30 presso l'Auditorium dove agli studenti, suddivisi in tre turni, è stato consegnato il diploma alla presenza delle famiglie, dei docenti che li hanno accompagnati e sostenuti in questo percorso e di alcuni professionisti del settore. E' seguito un cocktail party presso la sala della Buvette.



Guest speaking e mentor d'eccezione, tra gli altri, alcuni rappresentanti delle istituzioni cittadine e delle aziende leader nel settore retail come: Federico Sboarina Sindaco di Verona, Nicolò Zavarise Assessore al Commercio di Verona, Carlo Barba Presidente del comparto moda e abbigliamento di Apindustria Confimi Verona e Monica Gagliardi Marketing, E-commerce & Digital transformation Director Gruppo Coin Spa. Anche Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto ha fatto recapitare una lettera d'incoraggiamento agli studenti. Non è mancato neppure il supporto del mondo dell'editoria e dei professionisti della comunicazione: Sara Sozzani Maino Deputy Editor in Chief Vogue Italia & Head of Vogue Talents, Alessandra Pellegrino Digital Deputy Editor in Chief presso Condé Nast | AD, Traveller Italia, Vogue, Vanity Fair e Alessandro Maria Ferreri CEO the Style Gate International | dirigente corporate Hermès, Moschino, Etro, Jean Paul Gaultier e Margiela, hanno inviato i loro personali video messaggi agli studenti invitandoli ad affrontare al meglio il mondo della moda e del design, due ambiti tanto affascinanti quanto sfidanti.











COMPANY PROFILE

MOODART FASHION SCHOOL



Moodart è la prima scuola di moda specializzata nel settore della comunicazione moda, immagine coordinata ed eventi, dove pratica e teoria vanno di pari passo. L’istituto di alta formazione è stato fondato nel 2011 a Verona - inizialmente da due socie partner e viene attualmente portato avanti da Elisa Sorrentino - , nel cuore di una delle regioni dove il comparto moda è tra le colonne portanti dell’economia manifatturiera.



Moodart offre da sempre, grazie alla formazione di classi piccole e a corsi fortemente specializzati, una preparazione tailor made, da International boutique school e garantisce l’occupazione dell’81% dei propri studenti.



“Studia, impara, sperimenta, viaggia e, infine, lavora”, questo è il motto che riassume la filosofia dell’istituto. Scegliere di frequentare un corso Moodart significa anteporre la pratica alla teoria e scegliere di formarsi, studiare, acquisire know how tecnico, conoscenze teoriche e sperimentarsi anche sul piano internazionale grazie ai workshop che tradizionalmente vengono organizzati a Parigi, Londra, Lisbona, New York e San Francisco.



Un team di docenti di altissimo livello si alternano in cattedra ed il programma didattico prevede lezioni interattive, visite alle aziende, oltre ad incontri con professioni del settore e mentor, pronti a condividere le loro esperienze di successo e a contribuire ai progetti proposti agli studenti.



L’offerta formativa per l’anno 2021/22 comprenderà tra i corsi post diploma: Visual Merchandising&Store Design, Fashion Styling&Editor, Fashion Photography&Creative Content Creator e Fashion Communication, Brand &Events. Mentre l’offerta dei corsi master include: Visual Merchandising&Retail Experience, Fashion Styling&Art Direction, Fashion Communication&Events, Fashion Marketing&Communication, Fashion Photography&Video e Fashion Make Up.