GRANA PADANO: “Il Battitore” premiato con il Radio Key Award

Lo spot radiofonico premiato nella categoria “Bevande e alimentary” Il presidente Baldrighi: “Raccontiamo come dare alla Vita un sapore meraviglioso”

Bussare è tra i gesti più semplici per aprire un dialogo e chiedere di conoscere un mondo, che ha lo stesso suono del martelletto su una forma di Grana Padano DOP. E dall’interno risponde una voce che racconta come una lenta stagionatura garantita dalla massima qualità accenda sogni destinati dopo mesi a diventare piacevoli realtà. Questo dialogo anima lo spot radio “Il battitore” della campagna promossa dal Consorzio Tutela Grana Padano, premiato ieri a Milano dal Gruppo Media Key con il Radio Key Award 2019 per la categoria “Bevande e alimentari”, tra le più prestigiose e ricche di concorrenti, nel corso del Galà al Teatro Elfo Puccini.



Il Consorzio Grana Padano ripete così nella sesta edizione del premio il successo ottenuto lo scorso anno nella stessa categoria, come ha ricordato il suo presidente, Nicola Cesare Baldrighi, ritirando il premio. “Lo spot ha avuto successo perché parla di noi, del quotidiano rapporto tra chi produce e certifica il formaggio Dop più consumato nel mondo e ogni forma che fino a 20 mesi ed oltre stagiona attentamente accudita - spiega Baldrighi - Questo cammino porta il Grana Padano Dop ad incontrare il consumatore in momenti di serenità e ad accompagnarlo a capire che la Vita ha un sapore meraviglioso”.



Il Radio Key Awards premia inoltre la scelta del Consorzio e dei suoi produttori di investire su una comunicazione costante e attenta alla sensibilità e alle attese di chi ascolta i messaggi su un medium evergreen come la radio. “Trasparenza e qualità sono tra i valori che con forza vogliamo condividere con il pubblico - conclude Baldrighi – e che punteremo a riaffermare anche comunicando sempre più l’impegno per la sostenibilità ambientale della nostra produzione, un forte valore aggiunto ad un’eccellenza assoluta del Made in Italy alimentare”.