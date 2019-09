Il 22 settembre a Belvedere Ostrense la settima tappa

BELVEDERE OSTRENSE – Domenica 22 settembre, presso la bocciofila di via Tarzilli, si disputerà la settima tappa del del Grand Prix di burraco dell’U.S. Acli.



Si tratta di una manifestazione che arriva per la prima volta a Belvedere Ostrense e che ha visto le tappe precedenti disputarsi a Corinaldo, Ascoli Piceno, Fabriano, Castelraimondo, Monteprandone e Ancarano.



Sono centinaia le persone, provenienti da Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, che hanno partecipato alle varie tappe di una iniziativa ormai consolidata nel tempo e che è organizzata con la fondamentale collaborazione tecnica dell’Associazione burraco valli Misa e Nevola.



Dopo la sesta tappa della manifestazione la graduatoria vede al comando Bruna Pierpaoli con 310 punti, a seguire Sandro Ferretti con 289, poi Massimiliano Mosca 272, Roberta Raffaeli 269, Massimo Fileri 268, Giuliana Mandolini 267, Giancarlo Costantini e Cinzia Pierfederici 257, Michele Pellegrini 256, Catia Orazi 254, Assunta Peroni 243 e Mariano Cacciatore 241.



La gara di Belvedere Ostrense si svolgerà alle ore 16 con la formula delle 4 partite: 3 mitchell e una danese per 4 smazzate. L’accreditamento delle coppie avverrà a partire dalle ore 15.30.



Al termine del torneo possibilità di far cena con tutti i giocatori della manifestazione.



Per le prenotazioni e le iscrizioni ci si può rivolgere a Max (3889028364) o a Michele (3318671650).



Informazioni sulle prossime tappe della manifestazione possono essere acquisite grazie alla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o sul sito www.usaclimarche.com .